Ипотека для ВПЛ по жилищным ваучерам: Рада может разрешить передавать залог жилье, приобретенное с государственной поддержкой

Комитет поддержал законопроект об ипотеке для ВПЛ, но с замечаниями.

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Ипотека для ВПЛ по жилищным ваучерам: Рада может разрешить передавать в залог жилье, приобретенное с государственной поддержкой

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15335, который должен урегулировать возможность приобретения жилья внутренне перемещенными лицами за счет сочетания государственной поддержки и ипотечного кредитования.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку».

Зачем нужны изменения

Законопроект разработан для создания механизма, который позволит ВПЛ, проживавшим на временно оккупированных территориях, решать жилищный вопрос за счет сочетания жилищных ваучеров и кредитных средств.

В настоящее время государственная программа предусматривает предоставление помощи таким категориям граждан для приобретения жилья. Однако для полноценного использования этого механизма необходимо законодательно урегулировать вопросы ипотеки недвижимости, которая приобретается или финансируется за счет жилищного ваучера и кредита.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в законы Украины:

«Об ипотеке»;

«О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»;

«О нотариате».

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15335 направлен на создание законодательных условий для сочетания жилищных ваучеров с кредитным финансированием при приобретении или строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц. Документ также предусматривает введение ограничений на отчуждение недвижимости, приобретенной или профинансированной по такому механизму.

Отдельные положения законопроекта касаются полномочий нотариусов по наложению запрета на отчуждение объектов жилой недвижимости и земельных участков, на которых они расположены, если для их приобретения или финансирования строительства использовались жилищные ваучеры.

Необходимость внесения изменений авторы документа объясняют потребностью урегулировать порядок обеспечения жильем ВПЛ с привлечением не только государственной поддержки в форме жилищных ваучеров, но и кредитных средств.

Законопроект призван согласовать установленный пятилетний запрет на отчуждение такого жилья с возможностью оформления ипотеки. Это позволит получателям жилищных ваучеров привлекать дополнительное финансирование под залог приобретенного имущества. Одновременно документ предусматривает механизмы защиты прав кредиторов в случаях, когда заемщик не выполняет основное обязательство, в частности путем обращения взыскания на предмет ипотеки.

Какие недостатки законопроекта выявили при его рассмотрении

Несмотря на общую поддержку концепции законопроекта, в ходе его рассмотрения ряд органов высказал замечания к отдельным положениям документа.

Так, Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады обратило внимание, что правовая природа жилищного ваучера, основания и условия его предоставления, круг лиц, имеющих право на его получение, порядок формирования, использования, прекращения действия и другие существенные элементы соответствующего механизма в настоящее время определены исключительно Порядком предоставления помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям внутренне перемещенных лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2025 года №1176. При этом законодательное регулирование этих вопросов отсутствует.

В ГНЭУ отметили, что такой подход является дискуссионным с точки зрения системного регулирования общественных отношений, поскольку подзаконные нормативно-правовые акты должны приниматься во исполнение законов, а не наоборот. В связи с этим управление считает юридически правильным определить на уровне закона основные принципы правового регулирования жилищного ваучера, в частности его правовую природу, основания и условия предоставления, а Кабинету Министров предоставить полномочия по регулированию отдельных вопросов его использования.

Министерство юстиции Украины в целом поддержало законопроект, отметив, что его положения направлены на создание механизма дополнительного кредитного финансирования отдельных категорий внутренне перемещенных лиц путем передачи в ипотеку жилья, приобретенного с использованием жилищного ваучера, с одновременным введением законодательных гарантий защиты прав кредиторов в случае обращения взыскания на предмет ипотеки. По мнению Минюста, предложенные изменения являются необходимыми, поскольку урегулируют правоотношения, связанные с наложением нотариусами запрета на отчуждение жилой недвижимости, приобретенной с использованием жилищных ваучеров, в том числе с возможностью передачи такого имущества в ипотеку.

Вместе с тем Минюст обратил внимание, что согласно частям шестой и седьмой статьи 319 Гражданского кодекса Украины государство не вмешивается в осуществление собственником права собственности, а ограничения этого права могут устанавливаться только в случаях и порядке, предусмотренных законом. Именно поэтому, по мнению министерства, отношения, связанные с запретом отчуждения жилой недвижимости, должны регулироваться законом, тогда как утвержденный Кабинетом Министров порядок должен определять лишь процедуру реализации его положений. В связи с этим Минюст считает, что законопроект требует доработки.

Ранее сообщалось, что Нотариальная палата Украины обратилась в парламентский Комитет по вопросам правовой политики со своими предложениями к законопроекту №15335, который должен урегулировать вопросы недвижимости, приобретенной в ипотеку с использованием государственных жилищных ваучеров.

В НПУ поддерживают законодательную инициативу, однако подчеркивают, что для ее эффективной реализации необходимо устранить ряд пробелов, которые уже возникают при нотариальном оформлении таких сделок и могут повлиять на реализацию государственных жилищных программ и компенсационных механизмов.

В частности, Нотариальная палата указала на необходимость надлежащего урегулирования вопроса обременения вещных прав на неделимые объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Кроме того, Нотариальная палата предложила освободить владельцев жилья, уничтоженного вследствие вооруженной агрессии РФ, от уплаты административного сбора за прекращение права собственности, а также за государственную регистрацию права собственности, запрета отчуждения и ипотеки на жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата или жилищного ваучера.

По результатам рассмотрения Комитет по вопросам правовой политики пришел к выводу о необходимости комплексной технико-юридической и редакционной доработки законопроекта, а также согласования отдельных его положений с другими нормами законодательства. Несмотря на это, комитет рекомендовал Верховной Раде включить законопроект №15335 в повестку дня пятнадцатой сессии парламента и принять его за основу, а при подготовке ко второму чтению воспользоваться процедурой внесения предложений и поправок для устранения ошибок, уточнений и противоречий в тексте документа.

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