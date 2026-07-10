ВС обязал банк вернуть женщине 40 тысяч евро, депозит которой был расторгнут мошенниками через «Приват24», пока она находилась за границей

Само по себе использование «Приват24» и корректная авторизация операций не доказывают, что они были инициированы клиентом.

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Развитие дистанционных банковских сервисов значительно увеличило количество случаев, когда банки ссылаются на успешную авторизацию операций как на доказательство волеизъявления клиента.

В постановлении от 2 июля 2026 года по делу № 727/48/24 Третья судебная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда рассмотрела спор о взыскании депозитного вклада после несанкционированного списания средств со счета через систему дистанционного банкинга и определила, при каких условиях ответственность за такие операции может быть возложена на клиента.

Обстоятельства дела

В 2011 году между истицей и АО КБ «ПриватБанк» был заключен договор депозитного вклада на сумму 40 000 евро, который впоследствии автоматически пролонгировался. Проценты по вкладу она получала в отделении банка по паспорту, приложением «Приват24» не пользовалась.

После начала полномасштабной войны истица выехала за границу и в период с сентября 2022 года до середины марта 2023 года находилась за пределами Украины. По ее утверждению, никаких распоряжений о досрочном расторжении депозита либо перечислении средств она не давала.

После возвращения в Украину в марте 2023 года истица обратилась в банк для получения депозита и узнала, что средства отсутствуют. Банк сообщил, что депозит был досрочно расторгнут через систему «Приват24», после чего средства были перечислены на карточные счета и сняты в банкоматах.

Истица обратилась в правоохранительные органы, по факту возможного мошенничества было открыто уголовное производство. Вместе с тем банк отказался возвращать депозит, ссылаясь на то, что все операции были авторизованы с использованием финансового номера телефона клиентки.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, взыскали с банка сумму депозита и расторгли депозитный договор. Банк обжаловал эти решения в Верховном Суде.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что именно банк отвечает за безопасность осуществления электронных платежей. Несанкционированное списание средств помимо воли клиента свидетельствует о несанкционированном вмешательстве в систему осуществления банковских платежей, принадлежащую банку, со стороны третьих лиц.

Суд отметил, что пользователь не несет ответственности за осуществление платежных операций при отсутствии доказательств того, что он способствовал утрате, использованию ПИН-кода либо иной информации, позволяющей инициировать платежные операции.

ВС подчеркнул, что только наличие обстоятельств, бесспорно доказывающих, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал утрате, незаконному использованию ПИН-кода либо иной информации, позволяющей инициировать платежные операции, является основанием для привлечения его к гражданско-правовой ответственности.

Оценивая доказательства по делу, Суд отметил, что суды предыдущих инстанций обоснованно исходили из того, что представленные ответчиком материалы не подтверждают, что регистрация в Internet Banking «Приват24», открытие карт, перевод средств с депозитного счета на карточные счета и последующее снятие наличных денежных средств осуществлялись истицей либо что последняя допустила разглашение конфиденциальных данных карты.

Также Верховный Суд подчеркнул, что истицей в подтверждение принятия мер по предотвращению последствий и своевременному уведомлению ответчика о мошеннических действиях представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии ее вины.

Ответчик не доказал, что именно сознательные либо неосторожные действия или бездействие истицы привели к утрате платежного инструмента либо индивидуальной учетной информации, либо иной информации, позволяющей инициировать платежную операцию с использованием платежного инструмента. То есть банк не доказал, что истица своими действиями или бездействием способствовала утрате, незаконному использованию третьими лицами информации о логине и пароле в системе онлайн-банкинга.

Отдельно Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций относительно расторжения депозитного договора.

Учитывая, что перечисление депозитных средств было осуществлено банком без распоряжения клиента о перечислении денежных средств с его счета, без предъявления паспорта, договора о сбережениях, документа о внесении средств в банк и электронной сберегательной книжки, суд первой инстанции, с которым согласился и суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу об удовлетворении искового требования о расторжении договора о сбережениях в связи с существенным нарушением условий договора.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, которыми с банка взыскан депозитный вклад в размере 40 000 евро и расторгнут депозитный договор.

Суд подтвердил, что ответственность клиента за несанкционированные платежные операции возможна только тогда, когда банк докажет, что именно действия или бездействие клиента привели к утрате либо разглашению информации, которая дала возможность осуществить такие операции.

Сам факт авторизации через систему дистанционного банкинга либо использования финансового номера телефона не является достаточным доказательством вины вкладчика. Эта правовая позиция имеет важное значение для споров о мошенническом списании средств с банковских счетов и определяет пределы ответственности банков и пользователей платежных услуг.

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