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Українці стали рідше стикатися з корупцією, але її поширеність досі оцінюють як високу – НАЗК

22:36, 9 липня 2026
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У НАЗК зазначили, що оцінка суспільством рівня корумпованості не завжди залежить від особистого досвіду громадян.
Українці стали рідше стикатися з корупцією, але її поширеність досі оцінюють як високу – НАЗК
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Рівень реального досвіду зіткнення українців із корупцією за останні 18 років суттєво знизився, однак сприйняття масштабів корупції в суспільстві залишається майже незмінно високим. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами соціологічних досліджень.

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За даними агентства, у 2007 році про особистий досвід зіткнення з корупцією заявляли 67% українців. Водночас у 2025 році цей показник знизився до трохи більш ніж 18%.

Попри таку динаміку, більшість громадян і раніше, і зараз вважають корупцію поширеним явищем в Україні.

У НАЗК зазначили, що оцінка суспільством рівня корумпованості не завжди залежить від особистого досвіду громадян.

«Для населення уявлення про масштаби корупції значною мірою формується не лише на основі власного досвіду, а й під впливом медійного висвітлення та суспільних обговорень корупційних випадків, зокрема на рівні впливових державних посад», — пояснили в агентстві.

За даними НАЗК, саме інформація про резонансні корупційні справи суттєво впливає на сприйняття загального рівня корупції в державі. Водночас власний досвід громадян переважно пов’язаний із побутовою корупцією.

У відомстві також звернули увагу, що розрив між реальним корупційним досвідом і сприйняттям поширеності корупції характерний не лише для України, а й для багатьох інших країн.

Зокрема, за даними опитування від Eurobarometer, 94% населення Португалії вважають корупцію поширеною у своїй країні, хоча на практиці з корупцією стикалися лише 1% населення.

У Греції 99% мешканців переконані у повсюдності корупції, хоча в корупційні ситуації потрапляли або були свідками таких випадків 11%.

Високий рівень сприйняття поширеності корупції також в Іспанії, Словенії, Литві, Хорватії, Болгарії, на Кіпрі й Мальті, хоча реальний корупційний досвід громадян у рази менший і в середньому складає 5% у країнах ЄС.

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корупція НАЗК

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