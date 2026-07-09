Українці стали рідше стикатися з корупцією, але її поширеність досі оцінюють як високу – НАЗК

У НАЗК зазначили, що оцінка суспільством рівня корумпованості не завжди залежить від особистого досвіду громадян.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівень реального досвіду зіткнення українців із корупцією за останні 18 років суттєво знизився, однак сприйняття масштабів корупції в суспільстві залишається майже незмінно високим. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами соціологічних досліджень.

За даними агентства, у 2007 році про особистий досвід зіткнення з корупцією заявляли 67% українців. Водночас у 2025 році цей показник знизився до трохи більш ніж 18%.

Попри таку динаміку, більшість громадян і раніше, і зараз вважають корупцію поширеним явищем в Україні.

У НАЗК зазначили, що оцінка суспільством рівня корумпованості не завжди залежить від особистого досвіду громадян.

«Для населення уявлення про масштаби корупції значною мірою формується не лише на основі власного досвіду, а й під впливом медійного висвітлення та суспільних обговорень корупційних випадків, зокрема на рівні впливових державних посад», — пояснили в агентстві.

За даними НАЗК, саме інформація про резонансні корупційні справи суттєво впливає на сприйняття загального рівня корупції в державі. Водночас власний досвід громадян переважно пов’язаний із побутовою корупцією.

У відомстві також звернули увагу, що розрив між реальним корупційним досвідом і сприйняттям поширеності корупції характерний не лише для України, а й для багатьох інших країн.

Зокрема, за даними опитування від Eurobarometer, 94% населення Португалії вважають корупцію поширеною у своїй країні, хоча на практиці з корупцією стикалися лише 1% населення.

У Греції 99% мешканців переконані у повсюдності корупції, хоча в корупційні ситуації потрапляли або були свідками таких випадків 11%.

Високий рівень сприйняття поширеності корупції також в Іспанії, Словенії, Литві, Хорватії, Болгарії, на Кіпрі й Мальті, хоча реальний корупційний досвід громадян у рази менший і в середньому складає 5% у країнах ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.