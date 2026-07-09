Украинцы стали реже сталкиваться с коррупцией, но ее распространенность до сих пор оценивают как высокую – НАПК

В НАПК отметили, что оценка обществом уровня коррумпированности не всегда зависит от личного опыта граждан.

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Уровень реального опыта столкновения украинцев с коррупцией за последние 18 лет существенно снизился, однако восприятие масштабов коррупции в обществе остается почти неизменно высоким. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам социологических исследований.

По данным агентства, в 2007 году о личном опыте столкновения с коррупцией заявляли 67% украинцев. В то же время в 2025 году этот показатель снизился до немного более 18%.

Несмотря на такую динамику, большинство граждан и раньше, и сейчас считают коррупцию распространенным явлением в Украине.

В НАПК отметили, что оценка обществом уровня коррумпированности не всегда зависит от личного опыта граждан.

«Для населения представление о масштабах коррупции в значительной степени формируется не только на основе собственного опыта, но и под влиянием медийного освещения и общественных обсуждений коррупционных случаев, в частности на уровне влиятельных государственных должностей», — пояснили в агентстве.

По данным НАПК, именно информация о резонансных коррупционных делах существенно влияет на восприятие общего уровня коррупции в государстве. В то же время собственный опыт граждан преимущественно связан с бытовой коррупцией.

В ведомстве также обратили внимание, что разрыв между реальным коррупционным опытом и восприятием распространенности коррупции характерен не только для Украины, но и для многих других стран.

В частности, по данным опроса Eurobarometer, 94% населения Португалии считают коррупцию распространенным явлением в своей стране, хотя на практике с коррупцией сталкивались лишь 1% населения.

В Греции 99% жителей убеждены во всеобщей распространенности коррупции, хотя в коррупционные ситуации попадали или были свидетелями таких случаев 11%.

Высокий уровень восприятия распространенности коррупции также в Испании, Словении, Литве, Хорватии, Болгарии, на Кипре и Мальте, хотя реальный коррупционный опыт граждан в разы меньше и в среднем составляет 5% в странах ЕС.

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