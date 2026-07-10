Миф о «нулевых микрозаймах» во время войны: какие начисления являются законными и можна ли не оплачивать проценты и штрафы

Военное положение не освобождает от возврата кредита, но существенно ограничивает права кредиторов.

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После начала полномасштабной войны среди заемщиков распространилось мнение, что во время военного положения можно не платить кредиты, а банки и микрофинансовые организации якобы обязаны списать не только штрафы, но и проценты. Особенно часто такие утверждения можно встретить в социальных сетях и рекламе отдельных юридических компаний, обещающих «полностью избавиться от кредита». На самом деле, украинское законодательство предусматривает совсем другой механизм защиты заемщиков.

Военное положение не прекращает действие кредитных договоров и не аннулирует основной долг. В то же время государство ввело ряд ограничений для кредитодателей, запрещающих начислять отдельные виды финансовых санкций и обязывающих списать уже начисленные штрафы за просрочку. Именно поэтому главный вопрос сегодня состоит не в том, нужно ли возвращать кредит, а в том, какие платежи МФО могут требовать законно, а какие подлежат безусловному списанию.

Списываются ли проценты по кредиту во время военного положения

Ни Гражданский кодекс Украины, ни Закон Украины «О потребительском кредитовании» не содержат нормы, которая автоматически освобождала бы заемщика от уплаты основной суммы кредита или процентов только через введение военного положения. Проценты за пользование кредитными средствами остаются платой за пользование деньгами кредитора, поэтому они продолжают начисляться в соответствии с условиями договора, если иное не предусмотрено законом или договоренностью сторон. Другими словами, сама война не прекращает кредитные обязательства.

Однако законодатель ограничил ответственность заемщиков за просрочку выполнения таких обязательств. Так, пунктом 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что во время действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 ГК Украины, а кредитодатель обязан списать неустойку (штрафы, штрафы начиная с 24 февраля 2022 года. Именно эта норма стала основанием для многочисленных ошибочных утверждений о якобы полном списании кредитов. На самом деле, закон говорит только об освобождении от ответственности, а не об освобождении от самого долга. То есть заемщик должен вернуть тело кредита и законно начисленные проценты, однако не должен платить штрафные санкции, начисленные за просрочку в период действия специальных военных правил.

Какие начисления МФО во время военного положения законны, а какие – нет

Распространенной ошибкой является убеждение, что микрофинансовая организация вообще не имеет права увеличивать сумму долга после просрочки. На самом деле, закон разграничивает проценты за пользование кредитом и ответственность за нарушение условий договора.

Первые являются платой за пользование заемными средствами, вторые – санкциями за несвоевременный возврат кредита. Именно поэтому правовой режим для них разный. Отношения между заемщиком и МФО регулируются, в частности, Законом Украины «О потребительском кредитовании», устанавливающим максимальные пределы финансовой нагрузки для потребителя. В частности, согласно статье 21 Закона Украины «О потребительском кредитовании», размер неустойки за нарушение исполнения обязательств ограничен.

Так: пеня за просрочку платежа не может превышать двойную учетную ставку Национального банка Украины;

Соответственно:

пеня не может быть больше 15 % суммы просроченного платежа;

общая сумма штрафов и пени за все время действия договора не может превышать 50% от суммы кредита, полученной заемщиком.

Отдельные правила действуют по микрокредитам. После внесения изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании» кредитодатели больше не могут устанавливать неограниченные процентные ставки, ранее нередко достигавшие 3–5 % в день. Законом Украины №3498-IX от 22 ноября 2023 года в статью 8 Закона «О потребительском кредитовании» было введено понятие дневной процентной ставки и установлен ее максимальный размер – не более 1% в день. Таким образом, заключение новых договоров с более высокой дневной ставкой противоречит требованиям законодательства.

В то же время, даже законные проценты не могут превращаться в скрытые штрафные санкции путем многократного увеличения задолженности. Именно поэтому Верховная Рада за последние годы неоднократно усиливала защиту потребителей финансовых услуг, устанавливая четкие лимиты для микрофинансовых организаций.

Какие платежи кредитор обязан списать во время военного положения

Важнейшая гарантия заемщиков закреплена именно в переходных положениях Гражданского кодекса Украины. Согласно пункту 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины, в период действия военного или чрезвычайного положения и в течение 30 дней после его прекращения заемщик освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 625 ГК Украины, за просрочку выполнения денежного обязательства. Кроме того, закон прямо устанавливает обязанность кредитодателя: списать штрафы, списать пеню, списать другие платежи, начисленные именно через просрочку выполнения кредитного договора начиная с 24 февраля 2022 года. Это означает, что если в выписке о состоянии задолженности заемщик видит отдельными строками штраф, пеню или другие санкции за несвоевременную оплату, начисленные после начала полномасштабной войны, он вправе потребовать их исключения из общей суммы долга. В то же время, эта норма не распространяется на тело кредита и законные проценты за пользование кредитными средствами.

Именно поэтому многие должники ошибочно полагают, что кредитор нарушает закон, когда продолжает требовать возврата основной суммы долга и начисленных процентов. В действительности закон запрещает только финансовые санкции за просрочку, а не само исполнение кредитного договора. Поэтому перед тем как соглашаться с суммой, требуемой МФО, целесообразно внимательно проверить структуру задолженности.

Как проверить, начислила ли МФО лишние проценты или штрафы

Если сумма долга за несколько месяцев увеличилась в несколько раз, это еще не означает, что все начисления законны. Перед тем как соглашаться с требованиями кредитора или начинать переговоры о погашении задолженности, следует проверить, из чего она состоит.

Заемщик имеет право получить информацию обо всех составляющих задолженности: отдельно тело кредита, проценты, комиссии, пеню, штрафы и другие платежи. После этого нужно проверить несколько ключевых моментов.

Во-первых, соответствует ли процентная ставка требованиям Закона Украины «О потребительском кредитовании». Если кредит был оформлен в качестве микрокредита, дневная ставка не должна превышать установленных законом ограничений.

Во-вторых, следует обратить внимание, не продолжала ли компания после 24 февраля 2022 года начислять штрафы или пеню за просрочку платежей. Если такие платежи присутствуют в расчете, они могут быть подлежат обязательному списанию в соответствии с пунктом 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины.

В-третьих, следует проверить, не превышает ли общая сумма штрафных санкций максимальные пределы, определенные статьей 21 Закона Украины «О потребительском кредитовании». Не менее важно выяснить, не применяет ли кредитор так называемые проценты на штрафы или пеню на пеню. Такие схемы иногда использовались отдельными кредитодателями для искусственного увеличения долга, однако они противоречат общим принципам гражданского законодательства и могут быть признаны незаконными.

Если хотя бы один из этих пунктов вызывает сомнения, нужно сначала требовать официальный пересчет.

Что делать, если МФО отказывается списывать штрафы

Если кредитор продолжает требовать уплаты штрафов или пени, начисленных во время военного положения, заемщик имеет право обжаловать такие действия. Первым шагом должно стать письменное обращение к самой финансовой компании. В заявлении желательно указать: номер кредитного договора, сумму задолженности, требуемую МФО, которые именно начисление заемщик считает незаконными, ссылку на пункт 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины и статью 21 Закона Украины «О потребительском кредитовании», требование провести перерасчет и предоставить новый расчет долга.

Отправлять такое заявление лучше заказным письмом или через официальные каналы связи компании, чтобы осталось подтверждение его получения. Если ответа нет или кредитор отказался изменять расчет, следующим шагом может стать обращение в Национальный банк Украины, являющийся регулятором деятельности банков и небанковских финансовых учреждений. К жалобе следует добавить: копию кредитного договора, выписку с расчетом долга, копию обращения в МФО, ответ кредитора (если он был получен). НБУ имеет право проводить проверки деятельности финансовых компаний и применять к ним меры влияния при нарушении законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Если даже после этого спор не разрешается, окончательную точку может поставить суд.

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