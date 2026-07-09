Можно ли взыскать убытки со службы такси после ДТП: почему суды возлагают ответственность на водителей и владельцев транспортных средств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Современный рынок пассажирских перевозок в Украине фактически монополизирован крупными цифровыми платформами, которые официально позиционируют себя как агрегаторы, а не перевозчики. Такой статус позволяет им избегать прямой ответственности за вред, причиненный во время выполнения заказов. В то же время, судебная практика уже имеет ряд подходов к разрешению споров, связанных с ДТП, страховыми выплатами и правами потребителей в этой сфере. Главным вызовом остается определение субъекта ответственности по ст. 1187 и 1188 ГК Украины.

Правовая природа агрегатора: Информационная платформа vs Перевозчик

Согласно объяснениям, предоставляемым в судебных заседаниях представителями информационных платформ, агрегатор выступает сугубо как площадка для заказов. Платформа не берет автомобили в аренду, не выдает их водителям и не имеет с ними трудовых отношений. Водители самостоятельно регистрируются в приложении на основании публичной оферты.

Суды, как правило, принимают такую позицию. В деле № 754/14286/23 Деснянский районный суд г. Киева установил, что агрегатор не несет ответственности за вред транспортному средству, причиненный водителем, поскольку не является собственником или владельцем источника повышенной опасности. Ответственность возлагается на водителя, который непосредственно управлял авто.

Проблема доказывания коммерческого статуса: «Такси» или частная поездка?

Проблема доказывания коммерческого статуса транспортного средства является центральной в спорах по регрессным искам страховых компаний на основании ст. 38-1 Закона № 1961-IV. Страховщики пытаются взыскать 50% выплаченного возмещения, утверждая, что водитель использовал авто в сфере с более высоким корректирующим коэффициентом (такси), чем было определено договором.

На основе предоставленного анализа практики можно выделить два разных судебных подхода к решению этой проблемы.

Строгое соответствие нормативным критериям

В деле № 461/1716/26 Галицкий районный суд г. Львова встал на сторону водителя, подчеркнув, что статус «такси» — это результат соответствия комплексу организационных, технических и правовых критериев, а не только внешний вид.

Суд постановил, что сама по себе наличие идентифицирующей «шашки» на крыше авто не доказывает осуществление хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров. Фотоснимок не позволяет идентифицировать фактическое предоставление услуг в установленном законом порядке.

Для признания авто такси страховщик должен доказать соответствие транспортного средства ст. 1 и ст. 39 Закона «Об автомобильном транспорте». Это включает:

Наличие лицензии на перевозку.

Оборудование таксометром, сигнальными фонарями (зеленый/красный) и «шахматными» композициями на дверях.

Наличие у водителя соответствующих разрешительных документов, медицинской справки и сервисной книжки.

Суд принял во внимание аргументы водителя о том, что страховщик не предоставил доказательств активного заказа в системе агрегатора на момент ДТП. Без показаний пассажиров или чеков за перевозку утверждение о «такси» является лишь предположением, на котором не может основываться судебное решение.

Принцип вероятности доказательств и брендирование

В деле № 309/2811/25 Ужгородский горрайонный суд удовлетворил иск страховщика, применив стандарт «вероятности доказательств».

Суд признал, что наличие наклеек службы такси на передних дверях и номера телефона диспетчера на заднем стекле является подтверждением систематического использования авто для перевозок. В отличие от съемной «шашки», наклейки свидетельствуют о коммерческой направленности эксплуатации ТС.

Ключевым доказательством стала выписка из Лицензионного реестра перевозчиков, где по приказу Укртрансбезопасности на данное ТС была выдана лицензия. Это опровергло назначение ТС в личных целях, указанное в полисе.

Суд отметил, что обстоятельство считается доказанным, если вывод о его существовании является более вероятным, чем противоположный. В данном случае совокупность факторов перевесила доводы о частной поездке.

Границы ответственности водителя и владельца источника повышенной опасности

В правовой системе Украины границы ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности (транспортным средством), определяются не только фактом совершения ДТП, но и правовым статусом лица, владеющего этим средством.

Согласно ч. 2 ст. 1187 ГК Украины, вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор аренды, подряда и т.д.) владеет транспортным средством. Владелец — это лицо, осуществляющее фактическое управление источником повышенной опасности на законных основаниях.

Владелец отвечает за вред, если не докажет, что он возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ч. 5 ст. 1187 ГК).

Если собственник автомобиля передал право пользования и управления другому лицу, например, путем передачи свидетельства о регистрации, и это лицо совершило ДТП, ответственность за причиненный вред несет именно тот, кто непосредственно управлял транспортным средством в момент происшествия.

Агрегаторы такси и границы их ответственности

Судебная практика четко разграничивает деятельность цифровых платформ и непосредственных перевозчиков.

Такие компании-агрегаторы определяются судом как посредники, выступающие сугубо как платформа для заказов.

Следовательно, агрегатор не является владельцем источника повышенной опасности в понимании ст. 1187 ГК и не несет ответственности за вред, причиненный водителем во время выполнения заказа.

Деснянский районный суд города Киева принял решение по делу № 754/14286/23, определив, кто несет ответственность за повреждение автомобиля, использовавшегося для перевозки пассажиров через платформу. Суд пришел к выводу, что возмещать убытки должен водитель, фактически управлявший транспортным средством, а не компания.

Владелица автомобиля после ДТП обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба после того, как ее транспортное средственное средство было повреждено в результате аварии.

При рассмотрении дела суд установил, что владелица не заключала ни с водительницей авто, ни с агрегатором письменных договоров аренды или пользования автомобилем. В то же время она добровольно передала водительнице ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства, фактически предоставив ей право пользования автомобилем в соответствии с Правилами дорожного движения.

В суде водительница утверждала, что работала непосредственно через платформу и именно компания предоставила ей автомобиль. Однако эти доводы не нашли подтверждения.

Суд отметил, что агрегатор выполняет функцию информационного посредника, обеспечивающего работу платформы для заказа поездок. Компания не арендует транспортные средства, не передает их водителям в пользование и не является стороной правоотношений по владению автомобилем. Регистрацию на платформе водители осуществляют самостоятельно, используя документы на собственные или полученные от других лиц транспортные средства.

Обосновывая решение, суд сослался на часть вторую статьи 1187 Гражданского кодекса Украины, согласно которой вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, на законных основаниях владеющим транспортным средством. Поскольку на момент ДТП автомобилем фактически пользовалась водительница, именно она была признана владельцем источника повышенной опасности.

Кроме того, суд учел, что ранее водительница уже была признана виновной в нарушении Правил дорожного движения по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что и повлекло дорожно-транспортное происшествие.

Также суд обратил внимание, что в данной ситуации владелица автомобиля не могла получить страховое возмещение, поскольку закон не предусматривает компенсацию вреда, причиненного самому обеспеченному транспортному средству, если его водитель стал виновником ДТП.

По результатам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил иск. С водительницы взыскано 160 875,32 грн имущественного ущерба, а также расходы на профессиональную юридическую помощь и судебный сбор.

Судебная практика все четче разграничивает роль онлайн-платформ для заказа поездок и непосредственных перевозчиков. Как свидетельствует анализ судебных решений, сам факт использования автомобиля через агрегатор не означает автоматического возложения ответственности на платформу.

Потерпевшим от ДТП стоит правильно определять ответчика еще на этапе подготовки иска. Судебная практика свидетельствует, что информационные платформы, которые лишь обеспечивают поиск заказов, в большинстве случаев не признаются надлежащими ответчиками в спорах о возмещении вреда. Ответственность, как правило, возлагается на водителя, управлявшего транспортным средством, или его страховщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.