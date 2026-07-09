Боевые выплаты без законных оснований — когда военном грозит штраф в 34 тысячи гривен и возврат средств

Военнослужащий был оштрафован и обязан вернуть 70 тысяч гривен боевых выплат после того, как суд установил отсутствие права на их получение.

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Получение дополнительного боевого вознаграждения возможно только при наличии предусмотренных законом оснований. Если выплаты были начислены или получены без права на них, это может повлечь не только обязанность вернуть полученные средства, но и уголовную ответственность. Именно такое дело рассмотрел Дергачевский районный суд Харьковской области.

Обстоятельства дела

Суд установил, что военнослужащий, проходивший военную службу по мобилизации в должности механика-радиотелефониста отделения управления роты радиолокационной борьбы, в период с 1 по 31 января 2023 года находился в расположении воинской части на территории, которая согласно приказам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины не относилась к району ведения военных (боевых) действий.

По выводам суда, военнослужащий достоверно знал, что в указанный период не принимал непосредственного участия в боевых действиях либо в обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий. Вместе с тем именно такое участие в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168 является основанием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн пропорционально времени участия.

Суд отметил, что обвиняемый умышленно не сообщил должностным лицам воинской части, ответственным за начисление и выплату денежного обеспечения, об отсутствии у него права на получение такого вознаграждения. В результате он без законных оснований завладел бюджетными средствами в сумме 70 тыс. грн, выплаченными в качестве дополнительного вознаграждения, после чего распорядился ими по своему усмотрению, причинив государству в лице воинской части имущественный ущерб на указанную сумму.

Действия военнослужащего суд квалифицировал по части первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание, что уголовное производство рассмотрено в упрощенном порядке в соответствии со статьями 381, 382 и 302 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку обвиняемый безоговорочно признал свою вину, не оспаривал установленные в ходе дознания обстоятельства, согласился на рассмотрение обвинительного акта без проведения судебного заседания и признал гражданский иск. Добровольность такого признания была подтверждена его защитником.

Оценивая вопрос назначения наказания, суд учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно понятия искреннего раскаяния, изложенную в постановлении от 27 ноября 2019 года, а также выводы Верховного Суда относительно общих принципов назначения наказания.

Суд установил, что обвиняемый ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту службы характеризуется удовлетворительно, признал вину, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения. Именно искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 66 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

С учетом степени тяжести уголовного проступка, данных о личности виновного, его отношения к совершенному и других обстоятельств дела суд пришел к выводу, что достаточным и справедливым наказанием является штраф в пределах санкции части первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд рассмотрел гражданский иск прокуратуры, поданный в интересах государства в лице Министерства обороны Украины и соответствующей воинской части, о возмещении материального ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

Поскольку обвиняемый полностью признал гражданский иск, а материалы дела подтвердили факт причинения имущественного ущерба, суд, руководствуясь положениями статей 22 и 1166 Гражданского кодекса Украины, а также статей 128 и 129 Уголовного процессуального кодекса Украины, пришел к выводу о наличии правовых оснований для его удовлетворения.

По результатам рассмотрения дела №619/4358/26 суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 34 тыс. грн и удовлетворил гражданский иск, взыскав в пользу воинской части 70 тыс. грн материального ущерба, причиненного незаконным получением дополнительного боевого вознаграждения.

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