Бойові виплати без законних підстав — коли військовому загрожує штраф у 34 тисячі гривень і повернення коштів

Військовослужбовця оштрафували та зобов'язали повернути 70 тисяч гривень бойових виплат після того, як суд встановив відсутність права на їх отримання.

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Отримання додаткової бойової винагороди можливе лише за наявності передбачених законом підстав. Якщо виплати були нараховані або отримані без права на них, це може призвести не лише до обов'язку повернути кошти, а й до кримінальної відповідальності. Саме таку справу розглянув Дергачівський районний суд Харківської області.

Обставини справи

Встановлено, що військовослужбовець, проходячи військову службу за мобілізацією на посаді механіка-радіотелефоніста відділення управління роти радіолокаційної боротьби, у період з 1 по 31 січня 2023 року перебував у розташуванні військової частини на території, яка відповідно до наказів Головнокомандувача Збройних Сил України не належала до району ведення воєнних (бойових) дій.

За висновком суду, військовослужбовець достовірно знав, що у зазначений період не брав безпосередньої участі у бойових діях або у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій. Водночас саме така участь відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168 є підставою для виплати додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн пропорційно часу участі.

Суд зазначив, що обвинувачений умисно не повідомив посадових осіб військової частини, відповідальних за нарахування та виплату грошового забезпечення, про відсутність у нього права на отримання такої винагороди. У результаті він без законних підстав заволодів бюджетними коштами у сумі 70 тис. грн, які були виплачені як додаткова винагорода, після чого використав їх на власний розсуд, чим заподіяв державі в особі військової частини майнову шкоду на відповідну суму.

Дії військовослужбовця суд кваліфікував за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Позиція та висновки суду

Суд звернув увагу, що кримінальне провадження розглянуто у спрощеному порядку відповідно до статей 381, 382 та 302 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки обвинувачений беззаперечно визнав свою вину, не оспорював встановлених під час дізнання обставин, погодився з розглядом обвинувального акта без проведення судового засідання та визнав цивільний позов. Добровільність такого визнання була підтверджена його захисником.

Оцінюючи питання призначення покарання, суд врахував правову позицію Великої Палати Верховного Суду щодо поняття щирого каяття, викладену у постанові від 27 листопада 2019 року, а також висновки Верховного Суду щодо загальних засад призначення покарання.

Суд встановив, що обвинувачений раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем служби характеризується задовільно, визнав вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Саме щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення суд визнав обставинами, що пом'якшують покарання відповідно до пункту 1 частини першої статті 66 КК України. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.

З урахуванням ступеня тяжкості кримінального проступку, даних про особу винного, його ставлення до вчиненого та інших обставин справи суд дійшов висновку, що достатнім і справедливим покаранням є штраф у межах санкції частини першої статті 190 КК України.

Крім того, суд розглянув цивільний позов прокуратури, поданий в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та відповідної військової частини, про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Оскільки обвинувачений повністю визнав цивільний позов, а матеріали справи підтвердили факт заподіяння майнової шкоди, суд, керуючись положеннями статей 22 та 1166 Цивільного кодексу України, а також статей 128 і 129 Кримінального процесуального кодексу України, дійшов висновку про наявність правових підстав для його задоволення.

За результатами розгляду справи № 619/4358/26 суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 34 тис. грн та задовольнив цивільний позов, стягнувши на користь військової частини 70 тис. грн матеріальної шкоди, заподіяної незаконним отриманням додаткової бойової винагороди.

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