$10 тисяч за рішення у цивільній справі: судитимуть суддю одеського райсуду та його родича-адвоката

За версією слідства, суддя та адвокат, який є його близьким родичем, переконали відповідача у цивільній справі в необхідності надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь.

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Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду справу щодо судді одного з районних судів м. Одеси та адвоката. Їх обвинувачують у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за винесення судового рішення у цивільній справі на користь особи.

Деталі справи

Як повідомили у САП, у межах досудового розслідування було встановлено, що суддя та адвокат, який є його близьким родичем, переконали відповідача у цивільній справі в необхідності надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь. При цьому, як вказують у САП, суддя не мав намірів сприяти будь-яким чином у прийнятті позитивного рішення, а передані кошти планував залишити собі та розпорядитися ними на власний розсуд.

Відповідно до домовленості грошові кошти мали передаватися двома траншами. Слідством задокументовано факт передачі 10 тисяч доларів США.

Осіб викрили після одержання другої частини коштів.

Дії судді та адвоката кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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