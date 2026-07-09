$10 тысяч за решение по гражданскому делу: будут судить судью одесского райсуда и его родственника-адвоката

По версии следствия, судья и адвокат, являющийся его близким родственником, убедили ответчика по гражданскому делу в необходимости предоставления неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу.

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Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд дело в отношении судьи одного из районных судов г. Одессы и адвоката. Их обвиняют в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за вынесение судебного решения по гражданскому делу в пользу лица.

Детали дела

Как сообщили в САП, в рамках досудебного расследования было установлено, что судья и адвокат, являющийся его близким родственником, убедили ответчика по гражданскому делу в необходимости предоставления неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу. При этом, как указывают в САП, судья не имел намерений каким-либо образом способствовать принятию положительного решения, а переданные средства планировал оставить себе и распорядиться ими по собственному усмотрению.

В соответствии с договоренностью денежные средства должны были передаваться двумя траншами. Следствием задокументирован факт передачи 10 тысяч долларов США.

Лица были разоблачены после получения второй части средств.

Действия судьи и адвоката квалифицированы по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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