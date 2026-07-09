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Во Львове будут судить главную бухгалтершу детской больницы за растрату более 665 тысяч грн

20:34, 9 июля 2026
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При проведении расчетов она не учла предусмотренное договорами изменение курса иностранной валюты и не приняла меры по устранению выявленных нарушений.
Во Львове будут судить главную бухгалтершу детской больницы за растрату более 665 тысяч грн
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Во Львове правоохранители передали в суд дело главной бухгалтерши детской больницы, которую обвиняют в служебной халатности. По версии следствия, из-за нарушений при закупке рентгеновского оборудования государству был нанесен ущерб на сумму более 665 тысяч гривен.

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Как сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, в 2019 году во время закупки рентгенологического оборудования должностное лицо ненадлежащим образом исполнило свои служебные обязанности. В частности, при проведении расчетов она не учла предусмотренное договорами изменение курса иностранной валюты и не приняла меры для устранения выявленных нарушений.

В результате медицинское оборудование приобрели по завышенной цене, что, по данным следствия, привело к убыткам государства на сумму более 665 тысяч гривен.

Главной бухгалтерше инкриминируют служебную халатность — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом государственных и общественных интересов.

Ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины женщине грозит до пяти лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штраф до 12 750 гривен или без такового.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, причастных к незаконным вырубкам леса на территории Ровенской области, в частности в пределах природно-заповедного фонда. Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, организатором преступной схемы был мастер леса Верховского лесничества, входящего в состав Полесского лесного офиса ГП «Леса Украины». К преступлению он привлек своего зятя, а также предпринимателя, который владел нелегальной пилорамой.

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