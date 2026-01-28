  1. В Украине

Ущерб государству — почти миллион: в Ровенской области будут судить трех человек за незаконную вырубку леса

20:34, 28 января 2026
Работника государственного предприятия «Леса Украины» и еще двух человек будут судить за масштабную незаконную вырубку деревьев на Ровенщине, нанесшую государству ущерб почти на 1 миллион гривен.
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, причастных к незаконным порубкам леса на территории Ровенской области, в частности в пределах природно-заповедного фонда. Обвинительный акт направлен в суд, сообщили в ГБР.

По данным следствия, организатором преступной схемы был мастер леса Верховского лесничества, входящего в состав Полесского лесного офиса ГП «Леса Украины». К преступлению он привлек своего зятя, а также предпринимателя, владевшего нелегальной пилорамой.

Чиновник лично выбирал участки для незаконной рубки и указывал конкретные деревья. Его родственник занимался непосредственным спиливанием и вывозом древесины, а владелец пилорамы отвечал за переработку и продажу лесоматериала.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы пытались замаскировать вырубки - закапывали пни и высаживали растения, характерные для местной флоры. В то же время большинство незаконно срубленных деревьев росло именно в охраняемой заповедной зоне.

Общий ущерб, нанесенный государству, составил почти 1 миллион гривен. В ходе расследования причиненный ущерб был полностью компенсирован, а организатор схемы — уволен с должности.

Трех фигурантов обвиняют в неоднократной незаконной вырубке леса, совершенной организованной группой, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Кроме того, бывшему работнику лесхоза инкриминируют превышение служебных полномочий с тяжелыми последствиями (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Предусмотренное наказание – до 7 лет лишения свободы.

