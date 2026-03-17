Долг по векселю почти 8 млн гривен — апелляционный суд прекратил производство по делу

Жалобу подала представительница учредителя ООО, однако суд установил, что обжалуемое решение не касается её прав или обязанностей.

Ровенский апелляционный суд вынес постановление о прекращении апелляционного производства, поскольку обжалуемое апеллянтом решение не содержит никаких выводов и указаний относительно ее прав, интересов и/или обязанностей, то есть суд предыдущей инстанции эти вопросы не решал. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обстоятельства дела № 569/10119/25

В суд апелляционной инстанции обратилась представительница учредителя Общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО), с которого местный суд взыскал в пользу истца задолженность по простому векселю в размере около 8 миллионов гривен.

В апелляционной жалобе представительница указала, что обжалуемым судебным решением решен вопрос, непосредственно касающийся прав, свобод и законных интересов ее доверительницы, как владелицы и контролирующего лица ООО, поэтому она имеет право на подачу апелляционной жалобы.

Представительница указала, что обжалуемое судебное решение непосредственно нарушает имущественные права и законные интересы ООО, поскольку предусматривает безосновательное взыскание с него денежных средств, поэтому просила отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении иска.

Решение апелляционного суда

Ровенский апелляционный суд прекратил апелляционное производство.

Суд пришел к выводу, что обжалуемое решение не содержит никаких выводов и указаний относительно прав, интересов и/или обязанностей апеллянта, то есть суд предыдущей инстанции эти вопросы не решал.

Позиция Верховного Суда, на которую сослался апелляционный суд

Как разъяснил Верховный Суд в постановлении от 30 июля 2025 года по делу № 910/5079/23, право на обжалование судебного решения лицом, не участвовавшим в деле, возникает только в том случае, если суд непосредственно решил вопрос о его правах, интересах и/или обязанностях, что должно подтверждаться выводами в мотивировочной части или прямым указанием в резолютивной части решения. Любая другая правовая обязанность между заявителем и сторонами спора, включая потенциальное влияние решения на права лица, не является основанием для такого обжалования.

При этом отмечается, что судебное решение в частноправовом споре действует inter partes (то есть с правовым эффектом только для сторон по делу). Судебное решение, вынесенное по делу, ни при каких обстоятельствах не может быть противопоставлено лицу, не участвовавшему в этом деле. В частности, судебное решение об удовлетворении иска касается лица, в отношении которого вынесено это решение, и не определяет прав или обязанностей других лиц.

Кроме того, из выводов Верховного Суда, изложенных им в постановлениях от 21 сентября 2018 года по делу № 909/68/18, от 18 декабря 2018 года по делу № 911/1316/17 и от 30 июля 2019 года по делу № 903/825/18, следует такая правовая позиция.

Согласно ч. 1 ст. 352 Гражданского процессуального кодекса Украины участники дела, а также лица, не принимавшие участия в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, имеют право обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично.

В отличие от обжалования судебного решения участником дела, лицо, не привлеченное к участию в деле, должно доказать наличие у него правовой связи со сторонами спора или непосредственно с судебным решением путем обоснования наличия следующих трех критериев: 1) решение судом вопроса о его праве, 2) интересе, 3) обязанности, причем такая связь должна быть очевидной и безусловной, а не вероятной.

Придя к выводу о прекращении апелляционного производства, Ровенский апелляционный суд учел, что приведенные апеллянтом обстоятельства, на которые она ссылалась как на решение судом вопроса о ее правах, свободах и интересах, не нашли своего подтверждения и судом предыдущей инстанции не решались.

Согласно ст. 96 Гражданского кодекса Украины юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участник (учредитель) юридического лица не несет ответственности по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не несет ответственности по обязательствам его участников (учредителей), за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами и законом.

Лица, создающие юридическое лицо, несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до его государственной регистрации.

Юридическое лицо несет ответственность по обязательствам его участников (учредителей), связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий соответствующим органом юридического лица.

Следовательно, учредители (участники) хозяйственного общества не отвечают по долгам общества, если такая ответственность не предусмотрена специальным законом или учредители утвердят устав, в котором будет прописано условие об ответственности учредителей (участников). Поэтому материальная ответственность как учредителей, так и участников не допускается.

Что касается объема материальной ответственности, то он напрямую зависит от организационно-правовой формы общества.

Обществом с ограниченной ответственностью является общество, уставный капитал которого разделен на доли между участниками, размер которых устанавливается уставом. Участники не отвечают по обязательствам такого общества и несут риск убытков только в пределах стоимости своих вкладов.

Большая палата Верховного суда в постановлении от 22 октября 2019 года по делу № 911/2129/17 указала, что между юридическим лицом и его должностным лицом возникают отношения представительства. Руководитель выступает не в качестве наемного работника, а в качестве представителя, формирующего волю компании. Если он выходит за пределы компетенции, определенной уставом или законом, — несет персональную ответственность.

Поскольку местный суд не решал вопрос о правах и обязанностях апеллянта, она не приобрела предусмотренное ч. 1 ст. 352 ГПК Украины право обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции.

