Украина–ЕС: в Минюсте назвали ключевые вызовы в правосудии и защите прав человека

В Брюсселе рассмотрели прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Фото: ОПУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания Комитета ассоциации Украина–ЕС, которое состоялось 16 марта в Брюсселе, стороны обсудили состояние реформ и евроинтеграционные обязательства Украины. Особое внимание уделили теме защиты основополагающих прав, реформ в сфере верховенства права, а также подотчетности

Как сообщили в Министерстве юстиции, целью является создание эффективной, независимой, прозрачной и стабильной системы правосудия, независимых и эффективных антикоррупционных и правоохранительных органов, а также обеспечение неукоснительной защиты прав человека во всех сферах жизни.

Отдельно было отмечено состояние дел в таких направлениях, как антикоррупционная политика. В частности, вопрос усиления независимости НАБУ и САП, а также цифровизации исполнительного производства, совершенствования конституционной процедуры, реформы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Отдельные вопросы касались и соблюдения прав человека. В частности, в 2025 году правительство приняло ключевые стратегические документы в сфере прав человека. Они охватывают защиту прав ребенка, обеспечение гендерного равенства, реформу деинституционализации и создание безбарьерной среды.

Кроме того, среди важных стратегических документов – новый Операционный план на 2025–2026 годы по реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы, предусматривающий улучшение условий содержания под стражей и усиление гарантий защиты от пыток и жестокого обращения в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах на основе рекомендаций Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Кроме того, как сообщила и.о. Министра юстиции Украины, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак, Министерство совместно с партнерами и представителями гражданского общества разрабатывает новую Стратегию в сфере прав человека до 2035 года.

Также в парламенте зарегистрированы важные евроинтеграционные законопроекты:

№13597, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации;

№13181 об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека.

Несмотря на заявленный прогресс, Украина еще должна выполнить ряд требований ЕС, предусмотренных Дорожной картой по вопросам верховенства права, а также промежуточными бенчмарками в рамках Кластера 1 «Основы».

Выполнение этих критериев является ключевым условием для дальнейшего продвижения к членству в Европейском союзе.

В то же время в Министерстве юстиции подчеркивают, что реформы происходят в условиях полномасштабной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.