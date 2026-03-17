Цифровой договор купли-продажи автомобиля в приложении «Дія» исчезает — какой срок хранения документа и как его получить

В Главном сервисном центре рекомендуют сразу сохранить цифровой договор в формате PDF.

Фото: diia.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД напомнил водителям о важном нюансе оформления договоров купли-продажи транспортных средств через приложение «Дія». Все больше украинцев пользуются онлайн-услугами, в частности оформляют договоры купли-продажи автомобилей. Однако не все знают, что доступ к цифровому договору ограничен по времени.

После подписания договора документ автоматически появляется на экране статуса в рамках услуги перерегистрации автомобиля в «Дії». При этом договор хранится в приложении только один месяц.

Чтобы избежать проблем, МВД советует сразу скачать договор в формате PDF. Это не займет много времени, но гарантирует наличие документа для заполнения налоговой декларации, юридических нужд или других ситуаций, когда требуется подтверждение договора.

В настоящее время продолжается кампания по декларированию за 2025 год, и водители, которые продавали транспортные средства, должны указать эту информацию в декларации.

Сервисные центры МВД призывают граждан не откладывать сохранение договора «на потом» — несколько минут сразу после подписания обеспечат доступ к документу в любой момент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.