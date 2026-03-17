Цифровой договор купли-продажи автомобиля в приложении «Дія» исчезает — какой срок хранения документа и как его получить

13:45, 17 марта 2026
В Главном сервисном центре рекомендуют сразу сохранить цифровой договор в формате PDF.
Цифровой договор купли-продажи автомобиля в приложении «Дія» исчезает — какой срок хранения документа и как его получить
Фото: diia.gov.ua
Главный сервисный центр МВД напомнил водителям о важном нюансе оформления договоров купли-продажи транспортных средств через приложение «Дія». Все больше украинцев пользуются онлайн-услугами, в частности оформляют договоры купли-продажи автомобилей. Однако не все знают, что доступ к цифровому договору ограничен по времени.

После подписания договора документ автоматически появляется на экране статуса в рамках услуги перерегистрации автомобиля в «Дії». При этом договор хранится в приложении только один месяц.

Чтобы избежать проблем, МВД советует сразу скачать договор в формате PDF. Это не займет много времени, но гарантирует наличие документа для заполнения налоговой декларации, юридических нужд или других ситуаций, когда требуется подтверждение договора.

В настоящее время продолжается кампания по декларированию за 2025 год, и водители, которые продавали транспортные средства, должны указать эту информацию в декларации.

Сервисные центры МВД призывают граждан не откладывать сохранение договора «на потом» — несколько минут сразу после подписания обеспечат доступ к документу в любой момент.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

Военные-пенсионеры будут получать пенсии по инвалидности пожизненно — законопроект

Законопроект определяет порядок установления инвалидности и выплаты пенсий по инвалидности для военнослужащих и участников массовых протестов.

Как не потерять право на отсрочку: Верховный Суд рассказал, в каких случаях суд признает призыв законным

Верховный Суд обнародовал ключевые кейсы относительно невозможности обжалования повесток и тонкостей мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

Григорий Усик: Аудит ГСА должен разграничить полномочия между Администрацией и ВСП

От неудовлетворительной оценки до проверки: ВСП проведет функциональный аудит ГСА.

