  1. В Україні

Цифровий договір купівлі-продажу авто в Дії зникає – який термін зберігання документа та як його отримати

13:45, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Головному сервісному центрі радять одразу завантажити у PDF цифровий договір.
Цифровий договір купівлі-продажу авто в Дії зникає – який термін зберігання документа та як його отримати
Фото: diia.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав водіям про важливий нюанс оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів через застосунок Дія. Все більше українців користуються онлайн-послугами, зокрема оформляють угоди купівлі-продажу авто. Проте не всі знають, що доступ до цифрового договору обмежений у часі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після підписання угоди документ автоматично з’являється на статусному екрані у межах послуги перереєстрації авто в Дії. Водночас договір зберігається у застосунку лише один місяць.

Щоб уникнути проблем, МВС радить одразу завантажити угоду у форматі PDF. Це не займе багато часу, але гарантує наявність документа для заповнення податкової декларації, юридичних потреб або інших ситуацій, коли потрібне підтвердження угоди.

Наразі триває кампанія декларування за 2025 рік, і водії, які продавали транспортні засоби, повинні зазначити цю інформацію у декларації.

Сервісні центри МВС закликають громадян не відкладати збереження договору «на потім» — кілька хвилин одразу після підписання забезпечать доступ до документа у будь-який момент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія сервісний центр МВС авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]