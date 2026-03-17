Цифровий договір купівлі-продажу авто в Дії зникає – який термін зберігання документа та як його отримати

В Головному сервісному центрі радять одразу завантажити у PDF цифровий договір.

Головний сервісний центр МВС нагадав водіям про важливий нюанс оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів через застосунок Дія. Все більше українців користуються онлайн-послугами, зокрема оформляють угоди купівлі-продажу авто. Проте не всі знають, що доступ до цифрового договору обмежений у часі.

Після підписання угоди документ автоматично з’являється на статусному екрані у межах послуги перереєстрації авто в Дії. Водночас договір зберігається у застосунку лише один місяць.

Щоб уникнути проблем, МВС радить одразу завантажити угоду у форматі PDF. Це не займе багато часу, але гарантує наявність документа для заповнення податкової декларації, юридичних потреб або інших ситуацій, коли потрібне підтвердження угоди.

Наразі триває кампанія декларування за 2025 рік, і водії, які продавали транспортні засоби, повинні зазначити цю інформацію у декларації.

Сервісні центри МВС закликають громадян не відкладати збереження договору «на потім» — кілька хвилин одразу після підписання забезпечать доступ до документа у будь-який момент.

