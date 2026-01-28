Збитки державі — майже мільйон: на Рівненщині судитимуть трьох осіб за незаконну вирубку лісу

Працівника державного підприємства «Ліси України» та ще двох осіб судитимуть за масштабну незаконну вирубку дерев на Рівненщині, що завдала державі збитків майже на 1 мільйон гривень.

фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, причетних до незаконних порубок лісу на території Рівненської області, зокрема в межах природно-заповідного фонду. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомили у ДБР.

За даними слідства, організатором злочинної схеми був майстер лісу Верхівського лісництва, що входить до складу Поліського лісового офісу ДП «Ліси України». До злочину він залучив свого зятя, а також підприємця, який володів нелегальною пилорамою.

Посадовець особисто обирав ділянки для незаконної рубки та вказував конкретні дерева. Його родич займався безпосереднім спилюванням і вивезенням деревини, а власник пилорами відповідав за переробку та продаж лісоматеріалу.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми намагались замаскувати вирубки — закопували пні й висаджували рослини, характерні для місцевої флори. Водночас більшість незаконно зрубаних дерев росли саме в охоронюваній заповідній зоні.

Загальні збитки, завдані державі, склали майже 1 мільйон гривень. У ході розслідування завдану шкоду було повністю компенсовано, а організатора схеми — звільнено з посади.

Трьох фігурантів обвинувачують у неодноразовій незаконній вирубці лісу, вчиненій організованою групою, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Крім того, колишньому працівнику лісгоспу інкримінують перевищення службових повноважень із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 365 КК України).

Передбачене покарання — до 7 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.