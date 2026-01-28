  1. В Україні

Збитки державі — майже мільйон: на Рівненщині судитимуть трьох осіб за незаконну вирубку лісу

20:34, 28 січня 2026
Працівника державного підприємства «Ліси України» та ще двох осіб судитимуть за масштабну незаконну вирубку дерев на Рівненщині, що завдала державі збитків майже на 1 мільйон гривень.
Збитки державі — майже мільйон: на Рівненщині судитимуть трьох осіб за незаконну вирубку лісу
фото: ДБР
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, причетних до незаконних порубок лісу на території Рівненської області, зокрема в межах природно-заповідного фонду. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомили у ДБР. 

За даними слідства, організатором злочинної схеми був майстер лісу Верхівського лісництва, що входить до складу Поліського лісового офісу ДП «Ліси України». До злочину він залучив свого зятя, а також підприємця, який володів нелегальною пилорамою.

Посадовець особисто обирав ділянки для незаконної рубки та вказував конкретні дерева. Його родич займався безпосереднім спилюванням і вивезенням деревини, а власник пилорами відповідав за переробку та продаж лісоматеріалу.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми намагались замаскувати вирубки — закопували пні й висаджували рослини, характерні для місцевої флори. Водночас більшість незаконно зрубаних дерев росли саме в охоронюваній заповідній зоні.

Загальні збитки, завдані державі, склали майже 1 мільйон гривень. У ході розслідування завдану шкоду було повністю компенсовано, а організатора схеми — звільнено з посади.

Трьох фігурантів обвинувачують у неодноразовій незаконній вирубці лісу, вчиненій організованою групою, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Крім того, колишньому працівнику лісгоспу інкримінують перевищення службових повноважень із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 365 КК України).

Передбачене покарання — до 7 років позбавлення волі.

