  1. В Україні

Працював на російський бізнес – на Житомирщині викрили адміністратора вебсайтів

16:59, 17 березня 2026
Підозрюваний обслуговував російські сайти та легалізував понад 1,7 млн рублів доходу.
Фото: Національна поліція України﻿
Поліцейські викрили жителя Житомирської області у співпраці з бізнесом держави-агресора та легалізації отриманих доходів. Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, упродовж 2024-2025 років чоловік займався адмініструванням і просуванням вебсайтів, зокрема у сфері готельного бізнесу. Він забезпечував технічну підтримку серверів та готував звіти щодо індексації сайтів для російських замовників.

Оплату за виконану роботу підозрюваний отримував через особистий кабінет у платіжній системі, яка нині заборонена в Україні. На його рахунок надійшло понад 1,7 мільйона російських рублів.

Надалі, за даними слідства, чоловік використовував онлайн-обмінники для конвертації електронних коштів у національну валюту та виведення їх на власні банківські рахунки.

Слідчі повідомили йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає до шести років позбавлення волі.

Національна поліція поліція росія підозрюваний

