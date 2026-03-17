Працював на російський бізнес – на Житомирщині викрили адміністратора вебсайтів

Підозрюваний обслуговував російські сайти та легалізував понад 1,7 млн рублів доходу.

Фото: Національна поліція України

Поліцейські викрили жителя Житомирської області у співпраці з бізнесом держави-агресора та легалізації отриманих доходів. Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, упродовж 2024-2025 років чоловік займався адмініструванням і просуванням вебсайтів, зокрема у сфері готельного бізнесу. Він забезпечував технічну підтримку серверів та готував звіти щодо індексації сайтів для російських замовників.

Оплату за виконану роботу підозрюваний отримував через особистий кабінет у платіжній системі, яка нині заборонена в Україні. На його рахунок надійшло понад 1,7 мільйона російських рублів.

Надалі, за даними слідства, чоловік використовував онлайн-обмінники для конвертації електронних коштів у національну валюту та виведення їх на власні банківські рахунки.

Слідчі повідомили йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає до шести років позбавлення волі.

