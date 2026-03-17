Работал на российский бизнес – в Житомирской области разоблачили администратора веб-сайтов

Подозреваемый обслуживал российские сайты и легализовал более 1,7 млн рублей дохода.

Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские разоблачили жителя Житомирской области в сотрудничестве с бизнесом государства-агрессора и легализации полученных доходов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов мужчина занимался администрированием и продвижением веб-сайтов, в частности в сфере гостиничного бизнеса. Он обеспечивал техническую поддержку серверов и готовил отчеты по индексации сайтов для российских заказчиков.

Оплату за выполненную работу подозреваемый получал через личный кабинет в платежной системе, которая в настоящее время запрещена в Украине. На его счет поступило более 1,7 миллиона российских рублей.

В дальнейшем, по данным следствия, мужчина использовал онлайн-обменники для конвертации электронных средств в национальную валюту и вывода их на собственные банковские счета.

Следователи сообщили ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до шести лет лишения свободы.

