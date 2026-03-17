Визнання арбітражного рішення, спрямованого на обхід санкцій щодо осіб, пов’язаних із РФ, суперечить публічному порядку України — ВС

Верховний Суд розглянув справу про визнання та виконання арбітражного рішення, що стосується зобов’язань компанії, пов’язаної з РФ, у контексті дотримання санкційних обмежень і публічного порядку України.

Використання міжнародного комерційного арбітражу для обходу санкційних обмежень порушує публічний порядок України. Суд зобов'язаний ex officio перевіряти можливість такого порушення, незалежно від оскарження арбітражного рішення та доводів учасників процесу.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, переглядаючи в апеляційному порядку судове рішення у справі № 824/157/23 , ухвалене ним як судом першої інстанції.

Обставини справи

У справі, що переглядалася, іноземна юридична особа звернулася до суду із заявою про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу ad hoc, ухваленого за результатами розгляду спору за договором поруки. Заява мотивована тим, що рішенням міжнародного комерційного арбітражу з товариства, яке зареєстровано в Україні, на користь заявника передбачено стягнення грошових коштів за договором поруки в іноземній валюті, якого боржник добровільно не виконує.

Суд першої інстанції заяву задовольнив з посиланням на те, що рішення арбітражного суду набрало законної сили й підлягає виконанню, а боржник не виконує його добровільно. Підстав для відмови у визнанні та наданні дозволу на його виконання судом не встановлено. Також суд зазначив, що відсутність у боржника грошових коштів для погашення заборгованості за договором поруки, який був укладений після введення в Україні воєнного стану, не може бути підставою для відмови в задоволенні заяви.

ВС відмовив у виконанні арбітражного рішення

Верховний Суд скасував ухвалу суду першої інстанції та відмовив у задоволенні заяви про визнання й надання дозволу на виконання арбітражного рішення, оскільки задоволення такої заяви суперечитиме публічному порядку України, і зробив такі правові висновки.

Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, у межах якого держава для захисту національної безпеки та економіки запровадила персональні та інші обмежувальні заходи. Зокрема, постановою КМУ від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» введений мораторій на вчинення певних дій за участю осіб, пов’язаних з відповідною державою-агресором, що можуть мати наслідком відчуження майна в Україні.

У період дії воєнного стану санкції є інструментами захисту національних інтересів України. Дії, спрямовані на штучне уникнення або обхід застосування санкцій та їх реальних наслідків, становлять порушення публічного порядку.

Відповідно до встановлених у цій справі обставин Верховний Суд не побачив підстав не погодитися з власним висновком і висновком ВАКС, зробленими під час розгляду інших справ за участю товариства-поручителя про те, що це товариство, яке є боржником в арбітражному спорі, – особа, пов’язана з державою-агресором, оскільки контроль над ним, попри організаційні спроби це приховати від української держави, здійснюють громадяни РФ, які підпадають під дію санкцій відповідно до рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів».

Верховний Суд зазначив, що взяття на себе товариством відповідних зобов’язань поруки, що стало підставою для вимог іноземної юридичної особи та підґрунтям для відповідного арбітражного спору, суперечить постанові КМУ № 187 і створює можливості для виведення активів із-під санкцій, передбачених вище зазначеним рішенням РНБО та/або їх обходу в порядку визнання та надання дозволу на виконання арбітражного рішення, що порушує публічний порядок України.

Крім того, Верховний Суд акцентував, що суд зобов'язаний самостійно перевіряти таке можливе порушення публічного порядку ex officio, незалежно від оскарження арбітражного рішення та доводів учасників процесу.

З огляду на викладене Верховний Суд як суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора, скасував оскаржувану ухвалу й відмовив іноземній юридичній особі у визнанні та наданні дозволу на виконання арбітражного рішення.

