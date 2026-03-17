Признание арбитражного решения, направленного на обход санкций в отношении лиц, связанных с РФ, противоречит публичному порядку Украины — ВС

Верховный Суд рассмотрел дело о признании и исполнении арбитражного решения относительно обязательств компании, связанной с РФ, в контексте соблюдения санкционных ограничений и публичного порядка Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование международного коммерческого арбитража для обхода санкционных ограничений нарушает публичный порядок Украины. Суд обязан ex officio проверять возможность такого нарушения независимо от обжалования арбитражного решения и доводов участников процесса.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, пересматривая в апелляционном порядке судебное решение по делу № 824/157/23, принятое им как судом первой инстанции.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле иностранное юридическое лицо обратилось в суд с заявлением о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража ad hoc, принятого по результатам рассмотрения спора по договору поручительства. Заявление мотивировано тем, что решением международного коммерческого арбитража с общества, зарегистрированного в Украине, в пользу заявителя предусмотрено взыскание денежных средств по договору поручительства в иностранной валюте, которое должник добровольно не исполняет.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, сославшись на то, что решение арбитражного суда вступило в законную силу и подлежит исполнению, а должник не исполняет его добровольно. Оснований для отказа в признании и предоставлении разрешения на его исполнение суд не установил. Также суд отметил, что отсутствие у должника денежных средств для погашения задолженности по договору поручительства, заключённому после введения в Украине военного положения, не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Верховный Суд отказал в исполнении арбитражного решения

Верховный Суд отменил определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления о признании и предоставлении разрешения на исполнение арбитражного решения, поскольку удовлетворение такого заявления противоречило бы публичному порядку Украины, и сделал следующие правовые выводы.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, в рамках которого государство для защиты национальной безопасности и экономики ввело персональные и иные ограничительные меры. В частности, постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации» введён мораторий на совершение определённых действий с участием лиц, связанных с соответствующим государством-агрессором, которые могут привести к отчуждению имущества в Украине.

В период действия военного положения санкции являются инструментами защиты национальных интересов Украины. Действия, направленные на искусственное избегание или обход применения санкций и их реальных последствий, являются нарушением публичного порядка.

С учётом установленных в данном деле обстоятельств Верховный Суд не увидел оснований не согласиться с собственным выводом и выводом ВАКС, сделанными при рассмотрении других дел с участием общества-поручителя, о том, что это общество, являющееся должником в арбитражном споре, — лицо, связанное с государством-агрессором, поскольку контроль над ним, несмотря на организационные попытки это скрыть от украинского государства, осуществляют граждане Российской Федерации, подпадающие под действие санкций в соответствии с решением СНБО «О применении персональных специальных экономических санкций и иных ограничительных мер».

Верховный Суд отметил, что принятие на себя обществом соответствующих обязательств поручительства, что стало основанием для требований иностранного юридического лица и базой для соответствующего арбитражного спора, противоречит постановлению Кабинета Министров Украины № 187 и создаёт возможности для вывода активов из-под санкций, предусмотренных вышеуказанным решением СНБО, и/или их обхода путём признания и предоставления разрешения на исполнение арбитражного решения, что нарушает публичный порядок Украины.

Кроме того, Верховный Суд акцентировал, что суд обязан самостоятельно проверять такое возможное нарушение публичного порядка ex officio независимо от обжалования арбитражного решения и доводов участников процесса.

С учётом изложенного Верховный Суд как суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, отменил обжалуемое определение и отказал иностранному юридическому лицу в признании и предоставлении разрешения на исполнение арбитражного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.