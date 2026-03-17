Як отримати відстрочку після служби у 2026: повний перелік дій через ТЦК
Сумський обласний ТЦК та СП повідомляє, що після звільнення з військової служби за сімейними чи іншими обставинами військовослужбовця переводять до запасу.
Тому колишні військові повинні звернутися до ТЦК та СП і стати на військовий облік.
Після постановки на облік людина отримує статус військовозобов’язаного. Лише після цього можна оформлювати відстрочку від призову під час мобілізації — за наявності відповідних підстав.
Сам факт звільнення зі служби не надає автоматичної відстрочки на 1, 6 або 12 місяців.
Порядок оформлення відстрочки визначено постановою Кабінету Міністрів України №1364 від 24 жовтня 2025 року.
За наявності технічної можливості подати запит на відстрочку можна через застосунок «Резерв+».
Також заяву можна подати через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Що варто знати:
- подання заяви є безоплатним;
- до заяви додаються скановані копії документів, які підтверджують право на відстрочку;
- бажано мати із собою оригінали документів.
Відмова у прийнятті заяви через відсутність окремих документів не передбачена. Остаточне рішення щодо надання або відмови у відстрочці приймається після розгляду поданих матеріалів.
