Как получить отсрочку после службы в 2026: полный перечень действий через ТЦК

17:52, 17 марта 2026
В 2026 году после увольнения с военной службы важно не только встать на учет, но и правильно оформить отсрочку через ТЦК, соблюдая определенную процедуру.
Сумской областной ТЦК и СП сообщает, что после увольнения с военной службы по семейным или другим обстоятельствам военнослужащего переводят в запас.

Поэтому бывшие военные должны обратиться в ТЦК и СП и встать на военный учет.

После постановки на учет человек получает статус военнообязанного. Только после этого можно оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации при наличии соответствующих оснований.

Сам факт увольнения со службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев.

Порядок оформления отсрочки установлен постановлением Кабинета Министров Украины №1364 от 24 октября 2025 года.

При наличии технической возможности подать запрос на отсрочку можно через приложение «Резерв+».

Также заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что следует знать:

подача заявления безвозмездна;

к заявлению прилагаются сканированные копии документов, подтверждающих право на отсрочку;

желательно иметь с собой подлинники документов.

Отказ в принятии заявления из-за отсутствия отдельных документов не предусмотрен. Окончательное решение о предоставлении или отказе в отсрочке принимается после рассмотрения представленных материалов.

