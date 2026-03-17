Збори суддів КЦС ВС обрали Ольгу Ступак до Великої Палати Верховного Суду

16:27, 17 березня 2026
Ольгу Ступак обрали до Великої Палати Верховного Суду строком на три роки.
У вівторок, 17 березня, в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів. Про це повідомив Верховний Суд.

Першим на порядку денному було питання про обрання судді до Великої Палати Верховного Суду. Збори суддів обрали на цю посаду з 18 березня 2026 року строком на три роки Ольгу Ступак.

Вибори судді Великої Палати ВС пов’язані з тим, що 14 березня 2026 року сплив трирічний строк перебування у складі ВП ВС судді ВС у КЦС Сергія Мартєва, якого збори суддів обрали на цю посаду 13 березня 2023 року.

Також у зв’язку з  обранням Ольги Ступак до складу ВП ВС на зборах внесли зміни до кількісного і персонального складу судових палат, персонального складу постійних колегій суддів, визначили резервних суддів для постійних колегій суддів у складі трьох суддів.

Верховний Суд Велика Палата Верховного Суду

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

