Збори суддів КЦС ВС обрали Ольгу Ступак до Великої Палати Верховного Суду

Ольгу Ступак обрали до Великої Палати Верховного Суду строком на три роки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 17 березня, в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів. Про це повідомив Верховний Суд.

Першим на порядку денному було питання про обрання судді до Великої Палати Верховного Суду. Збори суддів обрали на цю посаду з 18 березня 2026 року строком на три роки Ольгу Ступак.

Вибори судді Великої Палати ВС пов’язані з тим, що 14 березня 2026 року сплив трирічний строк перебування у складі ВП ВС судді ВС у КЦС Сергія Мартєва, якого збори суддів обрали на цю посаду 13 березня 2023 року.

Також у зв’язку з обранням Ольги Ступак до складу ВП ВС на зборах внесли зміни до кількісного і персонального складу судових палат, персонального складу постійних колегій суддів, визначили резервних суддів для постійних колегій суддів у складі трьох суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.