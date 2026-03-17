Собрание судей КГС ВС избрало Ольгу Ступак в Большую Палату Верховного Суда

Ольгу Ступак избрали в Большую Палату Верховного Суда сроком на три года.

Во вторник, 17 марта, в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялось собрание судей. Об этом сообщил Верховный Суд.

Первым в повестке дня был вопрос об избрании судьи в Большую Палату Верховного Суда. Собрание судей избрало на эту должность с 18 марта 2026 года сроком на три года Ольгу Ступак.

Выборы судьи Большой Палаты ВС связаны с тем, что 14 марта 2026 года истек трехлетний срок пребывания в составе БП ВС судьи ВС в КГС Сергея Мартева, которого собрание судей избрало на эту должность 13 марта 2023 года.

Также в связи с избранием Ольги Ступак в состав БП ВС на собрании внесли изменения в количественный и персональный состав судебных палат, персональный состав постоянных коллегий судей, определили резервных судей для постоянных коллегий судей в составе трех судей.

