Україна та Швеція посилюють співпрацю у сфері пенітенціарної системи

Українська делегація на чолі із заступником міністра юстиції Євгеном Пікаловим, здійснила робочий візит до Королівства Швеція, де провела консультації з керівництвом пенітенціарної служби країни (Kriminal Warden), представниками її регіональних підрозділів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

До складу української делегації увійшли заступники керівників міжрегіональних управлінь Державної кримінально-виконавчої служби України.

Увага сторін була зосереджена на обговорені спільних проблем:

- організації системи безпеки в пенітенціарних установах;

- програмах ресоціалізації у місцях несвободи;

- діяльності оперативних служб, підрозділів внутрішньої безпеки, аудиту;

- особливостях проведення рекрутінгових кампаній для поповнення персоналу;

- заходах у рамках пенітенціарної пробації, робота з неповнолітніми в СІЗО;

- комунікаціях з іншими правоохоронними структурами та громадськістю.

На прохання шведської сторони українська делегація поділилася досвідом функціонування пенітенціарної системи в умовах воєнного стану, у тому числі під час блекаутів, відсутності електроенергії, тепла та водопостачання.

«ДКВС України вже п’ятий рік забезпечує життєдіяльність установ виконання покарань та слідчих ізоляторів в умовах війни, часто у безпосередній близькості з лінією зіткнення, — зазначив заступник Міністра Євген Пікалов. — Цей фактор у поєднанні із реформуванням пенітенціарної системи України дозволив їй стати носієм унікального досвіду. Ми нікому не бажаємо отримати такий досвід, але готові передати європейським колегам свої знання і практики».

Керівник служби міжнародного співробітництва кримінально-виконавчої служби Швеції Мартін Гілло висловив підтримку українському народу в протистоянні російській агресії. «Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і не припиняємо підкреслювати, що стоїмо на боці України у цій війні. Нам дуже важливий досвід роботи українських колег в умовах збройної агресії. Наша кримінально-виконавча служба надаватиме всебічну підтримку реформам пенітенціарної системи України, зокрема експертно-консультативну та матеріальну», — наголосив Мартін Гілло.

