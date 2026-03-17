  1. В Украине

Украина и Швеция усиливают сотрудничество в сфере пенитенциарной системы

17:39, 17 марта 2026
Украинская делегация поделилась опытом функционирования пенитенциарной системы в условиях военного положения, в том числе во время блэкаутов, отсутствия электроэнергии, тепла и водоснабжения.
Украина и Швеция усиливают сотрудничество в сфере пенитенциарной системы
Фото: minjust.gov.ua
Украинская делегация во главе с заместителем министра юстиции Евгением Пикаловым совершила рабочий визит в Королевство Швеция, где провела консультации с руководством пенитенциарной службы страны (Kriminalvården), представителями ее региональных подразделений, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

В состав украинской делегации вошли заместители руководителей межрегиональных управлений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Внимание сторон было сосредоточено на обсуждении общих проблем:

  • организации системы безопасности в пенитенциарных учреждениях;
  • программ ресоциализации в местах лишения свободы;
  • деятельности оперативных служб, подразделений внутренней безопасности, аудита;
  • особенностей проведения рекрутинговых кампаний для пополнения персонала;
  • мероприятий в рамках пенитенциарной пробации, работы с несовершеннолетними в СИЗО;
  • коммуникаций с другими правоохранительными структурами и общественностью.

По просьбе шведской стороны украинская делегация поделилась опытом функционирования пенитенциарной системы в условиях военного положения, в том числе во время блэкаутов, отсутствия электроэнергии, тепла и водоснабжения.

«Государственная уголовно-исполнительная служба Украины уже пятый год обеспечивает жизнедеятельность учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в условиях войны, часто в непосредственной близости к линии соприкосновения, — отметил заместитель министра Евгений Пикалов. — Этот фактор в сочетании с реформированием пенитенциарной системы Украины позволил ей стать носителем уникального опыта. Мы никому не желаем получить такой опыт, но готовы передать европейским коллегам свои знания и практики».

Руководитель службы международного сотрудничества уголовно-исполнительной службы Швеции Мартин Гилло выразил поддержку украинскому народу в противостоянии российской агрессии. «Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и не перестаем подчеркивать, что стоим на стороне Украины в этой войне. Нам очень важен опыт работы украинских коллег в условиях вооруженной агрессии. Наша уголовно-исполнительная служба будет оказывать всестороннюю поддержку реформам пенитенциарной системы Украины, в частности экспертно-консультативную и материальную», — подчеркнул Мартин Гилло.

