У США жінку, яка написала книгу про смерть чоловіка, визнали винною у його вбивстві

Американка отруїла чоловіка фентанілом, а згодом видала дитячу книгу, присвячену його пам’яті.

У штаті Юта, США, суд визнав винною 35-річну Курі Річінс у вбивстві її чоловіка Еріка Річінса. За два місяці до арешту жінка опублікувала книгу, присвячену його пам’яті. Про це повідомляє BBC.

Суд встановив, що у березні 2022 року Річінс отруїла чоловіка, додавши до його напою синтетичний наркотик фентаніл. Під час розгляду справи з’ясувалося, що раніше вона вже намагалася його отруїти, а згодом вирішила збільшити дозу.

Уночі 4 березня 2022 року жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що знайшла чоловіка непритомним. Вона розповіла, що принесла йому в ліжко коктейль на основі горілки, після чого пішла спати до своєї дитини, у якої були нічні жахіття. Повернувшись до спальні, за її словами, вона знайшла чоловіка «холодним на дотик».

Згодом судмедексперт встановив, що Ерік Річінс помер від передозування фентанілу. В його організмі виявили кількість препарату, яка вп’ятеро перевищувала летальну дозу.

Курі Річінс заарештували у березні 2023 року — через рік після вбивства та через два місяці після того, як вона опублікувала дитячу книгу «Ти зі мною?». За словами авторки, книга мала допомогти людям, зокрема її трьом дітям, впоратися зі смертю близької людини.

«Ми написали цю книгу і дуже сподіваємося, що вона принесе певний комфорт не тільки, звісно, нашій родині, але й іншим сім’ям, які переживають те саме», — казала вона в інтерв’ю перед арештом.

Книгу Річінс присвятила своєму чоловікові, якого називала «моїм дивовижним чоловіком і чудовим батьком».

Під час судового розгляду також встановили, що жінка мала позашлюбний роман, накопичила борги на мільйони доларів і уклала договори страхування життя чоловіка. За даними прокурорів, вона розраховувала успадкувати майно на суму близько 4 мільйонів доларів після його смерті.

Вирок жінці мають оголосити 13 травня — у день, коли її чоловікові виповнилося б 44 роки. За обвинуваченням у вбивстві з обтяжувальними обставинами їй загрожує від 25 років до довічного ув’язнення.

