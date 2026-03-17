В США женщину, написавшую книгу о смерти мужа, признали виновной в его убийстве

17:17, 17 марта 2026
Американка отравила мужа фентанилом, а впоследствии издала детскую книгу, посвященную его памяти.
Фото: BBC
В штате Юта, США, суд признал виновной 35-летнюю Кури Ричинс в убийстве ее мужа Эрика Ричинса. За два месяца до ареста женщина опубликовала книгу, посвященную его памяти. Об этом сообщает BBC.

Суд установил, что в марте 2022 года Ричинс отравила мужа, добавив в его напиток синтетический наркотик фентанил. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ранее она уже пыталась его отравить, а впоследствии решила увеличить дозу.

Ночью 4 марта 2022 года женщина позвонила в полицию и сообщила, что нашла мужа без сознания. Она рассказала, что принесла ему в постель коктейль на основе водки, после чего пошла спать к своему ребенку, у которого были ночные кошмары. Вернувшись в спальню, по ее словам, она нашла мужа «холодным на ощупь».

Впоследствии судмедэксперт установил, что Эрик Ричинс умер от передозировки фентанила. В его организме обнаружили количество препарата, которое в пять раз превышало летальную дозу.

Кури Ричинс арестовали в марте 2023 года — через год после убийства и через два месяца после того, как она опубликовала детскую книгу «Ты со мной?». По словам автора, книга должна была помочь людям, в частности её трём детям, справиться со смертью близкого человека.

«Мы написали эту книгу и очень надеемся, что она принесет некоторое утешение не только, конечно, нашей семье, но и другим семьям, которые переживают то же самое», — сказала она в интервью перед арестом.

Книгу Ричинс посвятила своему мужу, которого называла «моим удивительным мужем и замечательным отцом».

В ходе судебного разбирательства также установили, что у женщины был внебрачный роман, она накопила долги на миллионы долларов и заключила договоры страхования жизни мужа. По данным прокуроров, она рассчитывала унаследовать имущество на сумму около 4 миллионов долларов после его смерти.

Приговор женщине должны огласить 13 мая — в день, когда ее мужу исполнилось бы 44 года. По обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах ей грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

