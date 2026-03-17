Завершився прийом заявок – понад 14,8 тисяч працівників отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури у лютому

Уряд виділив 246 млн грн на підтримку спеціалістів, які відновлюють енергетику, ЖКГ та залізницю після російських обстрілів.

Міністерство енергетики повідомило, що завершився період прийому заявок на нарахування доплат працівникам, які безпосередньо брали участь у відновленні критичної інфраструктури після російських обстрілів. Подання заявок тривало до 15 березня.

За лютий 2026 року 14 806 осіб подали заявки на отримання доплати у розмірі 20 000 гривень. Підтримка передбачена для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ «Українська залізниця», включаючи ремонтні бригади, бригадирів, інженерів та інших фахівців, які працюють у складних умовах.

Програма вже показала результат: у січні виплати отримали 12,3 тисячі працівників. На реалізацію ініціативи уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

Подати заяву самостійно працівникам не потрібно – списки формують роботодавці та подають через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця. Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

16 березня уряд удосконалив механізм надання допомоги: розширено коло отримувачів, включивши керівників аварійних бригад та працівників інших галузей, офіційно відряджених для виконання аварійно-відновлювальних робіт. Також передбачено можливість уточнення списків працівників, які з певних причин не потрапили до них у встановлені строки, через портал «Дія».

Програма діє у період січень – березень 2026 року і покликана підтримати тих, хто щодня відновлює життєво важливі системи, повертаючи українцям світло, тепло та воду.

