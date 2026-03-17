Завершился прием заявок – более 14,8 тысяч работников получат доплаты за восстановление критически важной инфраструктуры в феврале

Правительство выделило 246 млн грн на поддержку специалистов, восстанавливающих энергетику, ЖКХ и железную дорогу после российских обстрелов.

Министерство энергетики сообщило, что завершился период приема заявок на начисление доплат работникам, которые непосредственно участвовали в восстановлении критической инфраструктуры после российских обстрелов. Подача заявок продолжалась до 15 марта.

За февраль 2026 года 14 806 человек подали заявки на получение доплаты в размере 20 000 гривен. Поддержка предусмотрена для работников предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и АО «Украинская железная дорога», включая ремонтные бригады, бригадиров, инженеров и других специалистов, работающих в сложных условиях.

Программа уже показала результат: в январе выплаты получили 12,3 тысячи работников. На реализацию инициативы правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета.

Подавать заявление самостоятельно работникам не нужно – списки формируют работодатели и подают через портал «Дія» с 6 по 15 число следующего месяца. Средства перечисляются на текущие счета без открытия новых счетов не позднее конца месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

16 марта правительство усовершенствовало механизм оказания помощи: был расширен круг получателей за счет включения руководителей аварийных бригад и работников других отраслей, официально направленных для выполнения аварийно-восстановительных работ. Также предусмотрена возможность уточнения списков работников, которые по определенным причинам не попали в них в установленные сроки, через портал «Дія».

Программа действует в период с января по март 2026 года и призвана поддержать тех, кто ежедневно восстанавливает жизненно важные системы, возвращая украинцам свет, тепло и воду.

