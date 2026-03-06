Інкасатори Ощадбанку вже в Україні — Андрій Пишний заявив, що триває робота над поверненням вантажу, фото

Андрій Пишний повідомив, що затриманих у Будапешті інкасаторів вже зустріли на кордоні.

Фото: Андрій Пишний

Інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України.

«Найважливіший перший етап подолано – українські громадяни на свободі та у безпеці. Працюємо далі, щоб якомога швидше повернути вантаж.», — повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За словами Пишного, ситуація із затриманням інкасаторів «ганебна і просто не вкладається в голові». Він зазначив, що переглянув відео затримання українців, яке вже поширилося в мережі.

Пишний також провів паралель із подіями 2014 року, коли на Донбасі озброєні бойовики на блокпостах витягали інкасаторів із машин, фактично виконуючи замовлення Росії під час окупації українських територій. Тоді, за його словами, перевезення цінностей для виконання державних соціальних зобов’язань перед громадянами ставало смертельно небезпечним.

«Невже те саме ми тепер бачимо на території країни, що є членом Європейського Союзу?» — зазначив він.

Голова НБУ наголосив, що той факт, що українських інкасаторів зрештою відпустили, свідчить про відсутність юридичних підстав для їхнього затримання.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною.

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Пізніше Андрій Сибіга повідомив, що вдалося домогтися звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті.

