Поліція відкрила справи за статтями про викрадення людини і захоплення заручників через інцидент в Угорщині

У НПУ зазначили, що офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції.

Фото: 24 канал

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна поліція України повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Як повідомили у Нацполіції, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за:

ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ст. 147 Кримінального кодексу України — захоплення заручників.

У поліції зазначили, що офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії.

Перед цим голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що ситуацію із затриманням інкасаторських бригад та машин державного Ощадбанку в Будапешті «тримають на котролі».

За його словами, заступник голови НБУ Олексій Шабан разом із командою банку терміново вирушив у відрядження до столиці Угорщини для з’ясування обставин інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.