ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Ренійського райсуду Одеської області

Суддя підозрюється в проханні та одержанні неправомірної вигоди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Ренійського районного суду Одеської області. Про це повідомили у ВРП.

Таке рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора Крима Максима Юрійовича.

Суддя підозрюється в проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні щодо судді, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення ним суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України.

Подання відповідає вимогам закону, містить обґрунтування необхідності застосування до судді такого запобіжного заходу, як утримання під вартою.

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою, здійснюється слідчим суддею, судом.

Раніше ми писали, що суддю Ренійського райсуду Одеської області затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.