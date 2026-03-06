  1. В Україні

Суддю Ренійського райсуду Одеської області затримали за підозрою в отриманні хабаря

16:10, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна.
Суддю Ренійського райсуду Одеської області затримали за підозрою в отриманні хабаря
Фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Ренійського районного суду Одеської області затримано за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суддю затримали у межах кримінального провадження за фактами шахрайства та одержання хабаря – відповідно до ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі йому вже офіційно повідомлено про підозру.

Прокурори звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією слідства, 29 січня до Ренійського районного суду надійшли матеріали щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності та вирішення питання про вилучені у нього тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна. Він натякав на передачу коштів у євро, зазначаючи, що заявник має “зацікавити” його, аби уникнути конфіскації.

Під час одержання 800 євро та 300 доларів США суддю затримали. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя прокуратура хабар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]