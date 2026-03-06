Суддю Ренійського райсуду Одеської області затримали за підозрою в отриманні хабаря

За даними слідства, під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна.

Суддю Ренійського районного суду Одеської області затримано за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Суддю затримали у межах кримінального провадження за фактами шахрайства та одержання хабаря – відповідно до ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі йому вже офіційно повідомлено про підозру.

Прокурори звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією слідства, 29 січня до Ренійського районного суду надійшли матеріали щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності та вирішення питання про вилучені у нього тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна. Він натякав на передачу коштів у євро, зазначаючи, що заявник має “зацікавити” його, аби уникнути конфіскації.

Під час одержання 800 євро та 300 доларів США суддю затримали.

