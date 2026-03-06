  1. В Украине

Судью Ренийского райсуда Одесской области задержали по подозрению в получении взятки

16:10, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, во время общения с заявителем судья предложил за неправомерную выгоду принять решение о возвращении изъятого имущества.
Судью Ренийского райсуда Одесской области задержали по подозрению в получении взятки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Ренийского районного суда Одесской области задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Судья задержан в рамках уголовного производства по фактам мошенничества и получения взятки – в соответствии с ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему уже официально сообщено о подозрении.

Прокуроры обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, 29 января в Ренийский районный суд поступили материалы о привлечении водителя к административной ответственности и решении вопроса об изъятых у него табачных изделиях без марок акцизного налога.

Во время общения с заявителем судья предложил за неправомерную выгоду принять решение о возвращении изъятого имущества. Он намекал на передачу средств в евро, отмечая, что заявитель должен "заинтересовать" его во избежание конфискации.

При получении 800 евро и 300 долларов США судья задержан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья прокуратура взятка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]