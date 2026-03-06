Судью Ренийского райсуда Одесской области задержали по подозрению в получении взятки

По данным следствия, во время общения с заявителем судья предложил за неправомерную выгоду принять решение о возвращении изъятого имущества.

Судья Ренийского районного суда Одесской области задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Судья задержан в рамках уголовного производства по фактам мошенничества и получения взятки – в соответствии с ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему уже официально сообщено о подозрении.

Прокуроры обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, 29 января в Ренийский районный суд поступили материалы о привлечении водителя к административной ответственности и решении вопроса об изъятых у него табачных изделиях без марок акцизного налога.

Во время общения с заявителем судья предложил за неправомерную выгоду принять решение о возвращении изъятого имущества. Он намекал на передачу средств в евро, отмечая, что заявитель должен "заинтересовать" его во избежание конфискации.

При получении 800 евро и 300 долларов США судья задержан.

