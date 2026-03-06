  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

17:00, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.
Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос доступа к публичной информации и обнародования открытых данных является важным элементом прозрачности деятельности публичных институтов. Вместе с тем для практики правоприменения существенным является определение круга субъектов, на которых возлагается обязанность обнародовать такие данные.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В деле № 320/5034/24  Большая Палата Верховного Суда рассмотрела, распространяется ли обязанность по обнародованию наборов открытых данных на Этический совет — орган, который участвует в формировании состава Высшего совета правосудия.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с иском к Этическому совету. В исковом заявлении она просила признать противоправным бездействие этого органа относительно необнародования наборов данных в форме открытых данных, а также обязать Этический совет обнародовать соответствующие данные на его официальном веб-сайте и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

По мнению истца, Этический совет является распорядителем публичной информации в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации», а потому обязан регулярно обнародовать определенные законом наборы открытых данных.

Основанием для иска стало то, что после направления обращений и информационных запросов истец установила: Этический совет не зарегистрирован на портале открытых данных и не обнародует соответствующие наборы информации.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска. Истец подала апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила его решение без изменений.

Суд исходил из того, что согласно статье 10-1 Закона Украины «О доступе к публичной информации» обязанность обнародовать информацию в форме открытых данных возлагается на распорядителей информации, а перечень наборов данных, подлежащих обнародованию, определяет Кабинет Министров Украины.

Такой перечень утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 835.

Большая Палата обратила внимание, что на момент возникновения спорных правоотношений Этический совет не был включен в перечень субъектов, для которых определена обязанность обнародовать соответствующие наборы данных.

Суд также проанализировал правовую природу Этического совета. Большая Палата указала, что в соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия» этот орган создан для содействия формированию состава Высшего совета правосудия. Его члены осуществляют свои полномочия на общественных началах, а сам Совет выполняет вспомогательную функцию — проводит оценивание кандидатов и формирует рекомендательные списки лиц, соответствующих критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Большая Палата отметила, что решения Этического совета не являются окончательными и не создают самостоятельных правовых последствий, поскольку окончательное решение об избрании или назначении членов Высшего совета правосудия принимают другие субъекты — съезды судей, адвокатов, прокуроров, представителей юридических учебных заведений, Верховная Рада Украины или Президент Украины.

В связи с этим суд пришел к выводу, что деятельность Этического совета не имеет признаков властно-управленческих функций.

Большая Палата также обратила внимание, что во время апелляционного рассмотрения Кабинет Министров Украины принял постановление № 1151, которым изменил перечень наборов открытых данных и включил в него Этический совет.

Однако суд подчеркнул, что согласно статье 58 Конституции Украины нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени, если иное прямо не предусмотрено законом.

Поэтому эти изменения не могут влиять на правоотношения, возникшие до их принятия, и не создают обязанности для Этического совета обнародовать открытые данные за предыдущий период.

В то же время суд отметил, что отсутствие такой обязанности не лишало Этический совет возможности предоставлять информацию по индивидуальным запросам в соответствии с процедурой доступа к публичной информации.

Вывод

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что обязанность обнародовать публичную информацию в форме открытых данных возникает только при наличии прямого нормативного определения такой обязанности.

Поскольку на момент возникновения спорных правоотношений Этический совет не был включен в перечень распорядителей, определенный постановлением Кабинета Министров Украины № 835, он не имел обязанности обнародовать соответствующие наборы открытых данных.

Изменения в этот перечень, принятые в 2025 году, не могут применяться к правоотношениям, возникшим ранее.

В целом это дело демонстрирует, что обязанности по обеспечению прозрачности деятельности органов не могут выводиться лишь из их участия в публичных процедурах или из ожиданий открытости. Решающее значение имеет четкое нормативное определение таких полномочий и обязанностей. Если орган выполняет вспомогательную или консультативную функцию и не принимает окончательных решений, его статус и объем юридических обязанностей должны оцениваться отдельно от органов публичной власти. В то же время дело подчеркивает важность четкого законодательного регулирования требований к прозрачности деятельности вновь созданных институций, чтобы избежать правовой неопределенности в подобных спорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]