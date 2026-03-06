Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Вопрос доступа к публичной информации и обнародования открытых данных является важным элементом прозрачности деятельности публичных институтов. Вместе с тем для практики правоприменения существенным является определение круга субъектов, на которых возлагается обязанность обнародовать такие данные.

В деле № 320/5034/24 Большая Палата Верховного Суда рассмотрела, распространяется ли обязанность по обнародованию наборов открытых данных на Этический совет — орган, который участвует в формировании состава Высшего совета правосудия.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с иском к Этическому совету. В исковом заявлении она просила признать противоправным бездействие этого органа относительно необнародования наборов данных в форме открытых данных, а также обязать Этический совет обнародовать соответствующие данные на его официальном веб-сайте и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

По мнению истца, Этический совет является распорядителем публичной информации в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации», а потому обязан регулярно обнародовать определенные законом наборы открытых данных.

Основанием для иска стало то, что после направления обращений и информационных запросов истец установила: Этический совет не зарегистрирован на портале открытых данных и не обнародует соответствующие наборы информации.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска. Истец подала апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила его решение без изменений.

Суд исходил из того, что согласно статье 10-1 Закона Украины «О доступе к публичной информации» обязанность обнародовать информацию в форме открытых данных возлагается на распорядителей информации, а перечень наборов данных, подлежащих обнародованию, определяет Кабинет Министров Украины.

Такой перечень утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 835.

Большая Палата обратила внимание, что на момент возникновения спорных правоотношений Этический совет не был включен в перечень субъектов, для которых определена обязанность обнародовать соответствующие наборы данных.

Суд также проанализировал правовую природу Этического совета. Большая Палата указала, что в соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия» этот орган создан для содействия формированию состава Высшего совета правосудия. Его члены осуществляют свои полномочия на общественных началах, а сам Совет выполняет вспомогательную функцию — проводит оценивание кандидатов и формирует рекомендательные списки лиц, соответствующих критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Большая Палата отметила, что решения Этического совета не являются окончательными и не создают самостоятельных правовых последствий, поскольку окончательное решение об избрании или назначении членов Высшего совета правосудия принимают другие субъекты — съезды судей, адвокатов, прокуроров, представителей юридических учебных заведений, Верховная Рада Украины или Президент Украины.

В связи с этим суд пришел к выводу, что деятельность Этического совета не имеет признаков властно-управленческих функций.

Большая Палата также обратила внимание, что во время апелляционного рассмотрения Кабинет Министров Украины принял постановление № 1151, которым изменил перечень наборов открытых данных и включил в него Этический совет.

Однако суд подчеркнул, что согласно статье 58 Конституции Украины нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени, если иное прямо не предусмотрено законом.

Поэтому эти изменения не могут влиять на правоотношения, возникшие до их принятия, и не создают обязанности для Этического совета обнародовать открытые данные за предыдущий период.

В то же время суд отметил, что отсутствие такой обязанности не лишало Этический совет возможности предоставлять информацию по индивидуальным запросам в соответствии с процедурой доступа к публичной информации.

Вывод

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что обязанность обнародовать публичную информацию в форме открытых данных возникает только при наличии прямого нормативного определения такой обязанности.

Поскольку на момент возникновения спорных правоотношений Этический совет не был включен в перечень распорядителей, определенный постановлением Кабинета Министров Украины № 835, он не имел обязанности обнародовать соответствующие наборы открытых данных.

Изменения в этот перечень, принятые в 2025 году, не могут применяться к правоотношениям, возникшим ранее.

В целом это дело демонстрирует, что обязанности по обеспечению прозрачности деятельности органов не могут выводиться лишь из их участия в публичных процедурах или из ожиданий открытости. Решающее значение имеет четкое нормативное определение таких полномочий и обязанностей. Если орган выполняет вспомогательную или консультативную функцию и не принимает окончательных решений, его статус и объем юридических обязанностей должны оцениваться отдельно от органов публичной власти. В то же время дело подчеркивает важность четкого законодательного регулирования требований к прозрачности деятельности вновь созданных институций, чтобы избежать правовой неопределенности в подобных спорах.

