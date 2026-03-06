Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 4 марта 2026 года принял заключение рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры определения уровня владения украинским языком» (рег. № 14353 от 05.01.2026, подан Кабинетом Министров Украины) по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Целью принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры определения уровня владения украинским языком» является введение сертификационных экзаменов на уровень владения украинским языком как иностранным, оптимизация процедуры определения уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Проект Закона Украины, в частности:

оптимизирует классификацию уровней владения украинским языком как государственным для исполнения служебных обязанностей;

вводит классификацию уровней владения украинским языком как иностранным, в частности для приобретения гражданства Украины;

расширяет задачи Национальной комиссии по стандартам государственного языка в части установления методов проверки уровня владения украинским языком как иностранным;

предоставляет Национальной комиссии по стандартам государственного языка полномочия утверждать требования к уровням владения украинским языком как иностранным, организовывать экзамены для определения уровня владения украинским языком как иностранным, утверждать задания для проведения экзамена на уровень владения украинским языком как иностранным, осуществлять международное сотрудничество по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Фактически украинское законодательство ожидает масштабная терминологическая и процедурная «ревизия». Новый законопроект системно заменяет формулировку «государственный язык» на «украинский язык» в ключевых актах. Это касается работы Кабмина, местных администраций, органов самоуправления и избирательного процесса. Таким образом законодатель подчеркивает национальную идентичность языка, имеющего статус государственного.

Наибольшие изменения ждут иностранцев и лиц без гражданства. Для получения паспорта Украины теперь необходимо будет сдать экзамен на уровень владения украинским языком как иностранным.

Уровни владения разрабатываются Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом Общеевропейских рекомендаций (CEFR). Система будет включать шесть уровней: А1, А2 — начальный и базовый; В1, В2 — рубежный и средний; С1, С2 — высокий и глубокий.

Важный нюанс: сертификат для иностранцев будет действовать 5 лет, в то время как сертификат для украинских чиновников остается бессрочным.

Бумажная волокита уходит в прошлое. Законопроект вводит понятие Е-сертификата.

Он будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Будет формироваться бесплатно через портал или приложение «Дія».

Будет содержать QR-код для мгновенной проверки через Реестр государственных сертификатов.

Сдача экзамена для граждан Украины (например, для поступления на госслужбу) остается бесплатной. Для иностранцев процедура будет платной, а средства будут направляться в госбюджет. Исключение будет только для беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите — для них экзамен также будет бесплатным.

Законопроект успокаивает тех, кто уже имеет документ на руках:

Сертификаты о «свободном владении» (1 или 2 степени), полученные до вступления в силу закона, автоматически приравниваются к новым и остаются в силе.

Сертификаты «среднего уровня 1 степени» приравниваются к уровню В1 (рубежный) и будут действовать в течение 5 лет.

Государственный сертификат об уровне владения украинским языком как иностранным может быть аннулирован в административном порядке или судом. Основанием для аннулирования государственного сертификата об уровне владения украинским языком как иностранным являются допущенные при сдаче соответствующего экзамена нарушения при условии, что такие нарушения имели существенный характер и привели к принятию неправильного по существу решения о выдаче государственного сертификата об уровне владения украинским языком как иностранным.

Главным органом остается Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она будет не только утверждать задания и правописание, но и администрировать новую «Экзаменационную систему». Комиссия также получила право привлекать к разработке заданий научные учреждения, в частности Институт украинского языка НАНУ.

Тем не менее, отдельные положения законопроекта создают юридический диссонанс. Например, попытка массово изменить в законодательстве термин «государственный язык» на «украинский язык». Это не просто стилистическая правка, а потенциальный конфликт с Конституцией. В ст. 10 Основного Закона закреплен именно статус «государственного языка». Согласно статье 103 Основного Закона, Президент Украины должен владеть именно «государственным языком».

Аналогичные требования выдвигаются к судьям. Конституция Украины содержит предписания, устанавливающие требование владеть именно «государственным языком» для назначения на должность судьи и Судьи Конституционного Суда Украины. В частности, «на должность судьи может быть назначен гражданин Украины не моложе тридцати и не старше шестидесяти пяти лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, являющийся компетентным, добропорядочным и владеющий государственным языком...» (ч. 3 ст. 127 Конституции Украины). «Судьей Конституционного Суда Украины может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, на день назначения достигший сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества и являющийся юристом с признанным уровнем компетентности» (ч. 4 ст. 148 Конституции Украины).

Именно эта формулировка налагает на чиновников и госслужащих императивную обязанность владеть им как инструментом выполнения государственных функций. Замена терминов в будущем может создать правовые коллизии при назначении на ответственные государственные должности.

Законопроект предлагает более жесткие требования для иностранцев, желающих стать гражданами Украины. Эксперты указывают на противоречивость подхода к тем, кто имеет выдающиеся заслуги перед государством, в частности к иностранным добровольцам, воюющим за Украину. Вместо того чтобы способствовать их быстрой интеграции, законопроект может создать бюрократические препятствия, заставляя таких лиц проходить сложные процедуры сдачи экзаменов на уровень владения украинским как иностранным на общих основаниях.

Проект предусматривает особые условия экзаменов для людей с нарушениями зрения, слуха или речи. Однако аналитики ГНЭУ считают этот перечень слишком узким. Вне внимания остались люди с нарушениями моторики рук или ампутациями, которые не могут выполнять письменные задания. Это нарушает Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, считает ГНЭУ.

Авторы законопроекта ссылаются на возможные поступления от налогообложения игорного бизнеса как источник финансирования. Однако эксперты напоминают, что согласно Бюджетному кодексу, любой законопроект, требующий расходов, должен сопровождаться четкими предложениями по сбалансированию бюджета, а не только предположениями о потенциальных источниках доходов.

Автор: Тарас Лученко

