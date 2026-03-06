  1. В мире

Скачок цен на энергоносители может замедлить мировую экономику – МВФ

17:11, 6 марта 2026
МВФ призывает страны укреплять финансовые резервы.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика демонстрирует устойчивость, рост в настоящее время составляет 3,3%, однако новые потрясения подвергают ее испытанию. Рост цен на энергоносители на 10% в течение года может подтолкнуть глобальную инфляцию примерно на 0,4 процентного пункта и одновременно замедлить экономический рост. Об этом сообщает Bloomberg.    

В Фонде отмечают, что многие страны сталкиваются с новым кризисом на Ближнем Востоке на фоне истощенных резервов, в то время как экономики Азии за последние два десятилетия укрепили бюджетные возможности и накопили резервы. В настоящее время МВФ ведет переговоры с государствами о возможной финансовой помощи для поддержания платежного баланса в случае усиления глобальной неопределенности. Фонд сотрудничает примерно с 50 странами и готов расширять существующие и создавать новые программы поддержки.

Особую тревогу вызывает ситуация в странах, импортирующих нефть, экономиках тихоокеанских островов в конце логистических цепочек, а также в бедных государствах с высоким уровнем долга.

Георгиева призвала правительства действовать решительно: укреплять экономики, внимательно следить за динамикой цен и валютных курсов и постепенно восстанавливать финансовые резервы.

Как пишет Bloomberg, новый риск для мировой экономики связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Из-за боевых действий и атак в регионе сократились перевозки через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и грозит повышением инфляции и замедлением экономического роста.

