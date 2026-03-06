В Козельце ученик пришел в школу с патроном — на место вызвали полицию

Боеприпас в школе заметил охранник полиции — предмет изъяли, обстоятельства проверяют правоохранители.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области в городе Козелец ученик принес в школу патрон. Все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители.

Как сообщили в Управлении полиции охраны в Черниговской области, инцидент произошел во время дежурства сотрудника батальона полиции охраны. Во время осмотра он заметил у школьника предмет, который имел признаки боеприпаса.

Охранник действовал в соответствии со служебными инструкциями: он немедленно изъял предмет и сообщил о происшествии правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области.

Правоохранители провели первоочередные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия и проверки происхождения предмета.

С учеником также провели профилактическую беседу о недопустимости хранения и принесения в учебные заведения предметов, которые могут представлять опасность.

В Управлении полиции охраны подчеркивают, что безопасность в образовательной среде зависит от бдительности взрослых и своевременной реакции на потенциальные риски. Взаимодействие работников учебных заведений и правоохранителей помогает предотвращать опасные ситуации и обеспечивать безопасность учеников и педагогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.