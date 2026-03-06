В Козельце ученик пришел в школу с патроном — на место вызвали полицию
В Черниговской области в городе Козелец ученик принес в школу патрон. Все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители.
Как сообщили в Управлении полиции охраны в Черниговской области, инцидент произошел во время дежурства сотрудника батальона полиции охраны. Во время осмотра он заметил у школьника предмет, который имел признаки боеприпаса.
Охранник действовал в соответствии со служебными инструкциями: он немедленно изъял предмет и сообщил о происшествии правоохранителям.
На место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области.
Правоохранители провели первоочередные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия и проверки происхождения предмета.
С учеником также провели профилактическую беседу о недопустимости хранения и принесения в учебные заведения предметов, которые могут представлять опасность.
В Управлении полиции охраны подчеркивают, что безопасность в образовательной среде зависит от бдительности взрослых и своевременной реакции на потенциальные риски. Взаимодействие работников учебных заведений и правоохранителей помогает предотвращать опасные ситуации и обеспечивать безопасность учеников и педагогов.
