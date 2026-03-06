  1. В Украине

В Козельце ученик пришел в школу с патроном — на место вызвали полицию

23:59, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Боеприпас в школе заметил охранник полиции — предмет изъяли, обстоятельства проверяют правоохранители.
В Козельце ученик пришел в школу с патроном — на место вызвали полицию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области в городе Козелец ученик принес в школу патрон. Все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Управлении полиции охраны в Черниговской области, инцидент произошел во время дежурства сотрудника батальона полиции охраны. Во время осмотра он заметил у школьника предмет, который имел признаки боеприпаса.

Охранник действовал в соответствии со служебными инструкциями: он немедленно изъял предмет и сообщил о происшествии правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области.

Правоохранители провели первоочередные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия и проверки происхождения предмета.

С учеником также провели профилактическую беседу о недопустимости хранения и принесения в учебные заведения предметов, которые могут представлять опасность.

В Управлении полиции охраны подчеркивают, что безопасность в образовательной среде зависит от бдительности взрослых и своевременной реакции на потенциальные риски. Взаимодействие работников учебных заведений и правоохранителей помогает предотвращать опасные ситуации и обеспечивать безопасность учеников и педагогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Чернигов школа боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]