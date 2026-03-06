  1. У світі

Стрибок цін на енергоносії може сповільнити економіку світу – МВФ

17:11, 6 березня 2026
МВФ закликає країни укріплювати фінансові резерви.
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила, що світова економіка демонструє стійкість, зростання наразі становить 3,3%, проте нові потрясіння піддають її випробуванню. Зростання цін на енергоносії на 10% протягом року може підштовхнути глобальну інфляцію приблизно на 0,4 процентного пункту та водночас сповільнити економічне зростання. Про це повідомляє Bloomberg.    

У Фонді зазначають, що багато країн стикаються з новою кризою на Близькому Сході на тлі виснажених резервів, тоді як економіки Азії за останні два десятиліття зміцнили бюджетні можливості та накопичили резерви. Наразі МВФ веде переговори з державами щодо можливої фінансової допомоги для підтримки платіжного балансу у разі посилення глобальної невизначеності. Фонд співпрацює приблизно з 50 країнами і готовий розширювати існуючі та створювати нові програми підтримки.

Особливу тривогу викликає ситуація у країнах, що імпортують нафту, економіках тихоокеанських островів на кінці логістичних ланцюгів, а також у бідних державах з високим рівнем боргу.

Георгієва закликала уряди діяти рішуче: укріплювати економіки, уважно стежити за динамікою цін та валютних курсів і поступово відновлювати фінансові резерви.

Як пише Bloomberg, новий ризик для світової економіки пов’язаний із загостренням конфлікту на Близькому Сході. Через бойові дії та атаки в регіоні скоротилися перевезення через Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін на нафту та загрожує підвищенням інфляції і уповільненням економічного зростання.

гроші енергетика МВФ нафта ціни

