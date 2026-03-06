  1. В Україні

У Києві лікарці-психіатру повідомили про підозру за смерть пацієнтки через несвоєчасно встановлений діагноз

20:20, 6 березня 2026
Пацієнтка померла від гострого інфаркту міокарда.
У Києві лікарці-психіатру повідомили про підозру за смерть пацієнтки через несвоєчасно встановлений діагноз
Фото ілюстративне
Столичні правоохоронці повідомили про підозру 33-річній лікарці-психіатру через смерть 57-річної пацієнтки, яка померла від гострого інфаркту міокарда. За даними Національної поліції України, медик несвоєчасно встановила діагноз і не забезпечила надання належної невідкладної допомоги.

Досудове розслідування встановило, що під час чергування лікарці повідомили про різке погіршення стану пацієнтки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні в державному закладі. Незважаючи на симптоми серцевої патології та результати обстеження, що свідчили про порушення серцевого ритму, медикиня не діагностувала гострий інфаркт міокарда і не направила жінку до кардіолога, а лише призначила медикаментозне лікування.

Стан пацієнтки швидко погіршився, і попри проведені реанімаційні заходи, вона померла. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Експерти зазначили, що своєчасна діагностика та надання невідкладної допомоги могли б запобігти трагедії.

Слідчий Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосив лікарці про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

поліція Київ підозрюваний медицина

