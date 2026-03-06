  1. В мире

Еврокомиссия решила приостановить безвиз для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии

17:48, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Европейская комиссия 6 марта приостановила безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии из-за нарушений страной обязательств в сфере демократии и прав человека.
Еврокомиссия решила приостановить безвиз для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

6 марта Европейская комиссия приняла решение приостановить безвизовый режим для граждан Грузии, которые используют дипломатические, служебные и официальные паспорта. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отныне владельцы таких документов должны оформлять визу для въезда в страны Шенгенской зоны во время официальных поездок.

В сообщении отмечается, что это первый случай применения нового усиленного механизма приостановления безвизового режима.

Также отмечается, что данный механизм был активирован в ответ на преднамеренное и длительное нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима, в частности в сферах демократии и соблюдения основных прав человека.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что действия грузинских властей имеют последствия. По ее словам, если власть оказывает давление на собственное общество, преследует журналистов и ограничивает свободы, Европейский союз реагирует соответствующими мерами. Она подчеркнула, что ЕС уже прекратил финансирование Грузии из-за отступления от демократических принципов, а теперь также ограничивает возможность свободных поездок для лиц, связанных с властью, в частности дипломатов.6 марта Еврокомиссия также опубликовала рекомендации для консульских учреждений и пограничных служб государств-членов ЕС, чтобы обеспечить надлежащее выполнение решения о приостановлении безвиза.

Документ предусматривает усиление контроля за гражданами Грузии, пересекающими внешние границы Европейского союза. Представители грузинских властей во время официальных поездок должны использовать дипломатические или служебные паспорта. В случае невыполнения этого требования возможно введение запрета на въезд.

Кроме того, государства-члены ЕС должны проверять граждан Грузии через национальные и европейские базы данных, в частности Визовую информационную систему и Шенгенскую информационную систему.

В случае подачи заявления на получение шенгенской визы владельцами дипломатических или служебных паспортов рекомендуется проводить дополнительную проверку, включая собеседование и требование подтверждающих документов. Если возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации, государствам-членам советуют отказывать в выдаче визы.

Временное приостановление безвизового режима вступает в силу 6 марта и будет действовать в течение 12 месяцев — до 6 марта 2027 года.

Если грузинские власти не решат проблемы, связанные с управлением и верховенством права, Еврокомиссия может продлить ограничения еще на 24 месяца. Также не исключается возможность распространения этих мер на всех граждан Грузии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европа Грузия Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]