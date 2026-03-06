Еврокомиссия решила приостановить безвиз для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии

Европейская комиссия 6 марта приостановила безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии из-за нарушений страной обязательств в сфере демократии и прав человека.

6 марта Европейская комиссия приняла решение приостановить безвизовый режим для граждан Грузии, которые используют дипломатические, служебные и официальные паспорта. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Отныне владельцы таких документов должны оформлять визу для въезда в страны Шенгенской зоны во время официальных поездок.

В сообщении отмечается, что это первый случай применения нового усиленного механизма приостановления безвизового режима.

Также отмечается, что данный механизм был активирован в ответ на преднамеренное и длительное нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима, в частности в сферах демократии и соблюдения основных прав человека.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что действия грузинских властей имеют последствия. По ее словам, если власть оказывает давление на собственное общество, преследует журналистов и ограничивает свободы, Европейский союз реагирует соответствующими мерами. Она подчеркнула, что ЕС уже прекратил финансирование Грузии из-за отступления от демократических принципов, а теперь также ограничивает возможность свободных поездок для лиц, связанных с властью, в частности дипломатов.6 марта Еврокомиссия также опубликовала рекомендации для консульских учреждений и пограничных служб государств-членов ЕС, чтобы обеспечить надлежащее выполнение решения о приостановлении безвиза.

Документ предусматривает усиление контроля за гражданами Грузии, пересекающими внешние границы Европейского союза. Представители грузинских властей во время официальных поездок должны использовать дипломатические или служебные паспорта. В случае невыполнения этого требования возможно введение запрета на въезд.

Кроме того, государства-члены ЕС должны проверять граждан Грузии через национальные и европейские базы данных, в частности Визовую информационную систему и Шенгенскую информационную систему.

В случае подачи заявления на получение шенгенской визы владельцами дипломатических или служебных паспортов рекомендуется проводить дополнительную проверку, включая собеседование и требование подтверждающих документов. Если возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации, государствам-членам советуют отказывать в выдаче визы.

Временное приостановление безвизового режима вступает в силу 6 марта и будет действовать в течение 12 месяцев — до 6 марта 2027 года.

Если грузинские власти не решат проблемы, связанные с управлением и верховенством права, Еврокомиссия может продлить ограничения еще на 24 месяца. Также не исключается возможность распространения этих мер на всех граждан Грузии.

