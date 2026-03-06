  1. У світі

Єврокомісія вирішила призупинити безвіз для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії

17:48, 6 березня 2026
Європейська комісія 6 березня призупинила безвізовий режим для власників дипломатичних, службових і офіційних паспортів Грузії через порушення країною зобов’язань у сфері демократії та прав людини.
6 березня Європейська комісія ухвалила рішення призупинити безвізовий режим для громадян Грузії, які користуються дипломатичними, службовими та офіційними паспортами. Про це повідомила Єврокомісія.

Відтепер власники таких документів повинні оформлювати візу для в’їзду до країн Шенгенської зони під час офіційних поїздок.

У повідомленні зазначається, що це перший випадок застосування нового посиленого механізму призупинення безвізового режиму.

Зазначається, що цей механізм було активовано у відповідь на навмисне і тривале порушення Грузією зобов’язань, взятих у межах безвізового режиму, зокрема у сферах демократії та дотримання основних прав людини.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що дії грузинської влади мають наслідки. За її словами, якщо влада тисне на власне суспільство, переслідує журналістів та обмежує свободи, Європейський Союз реагує відповідними заходами. Вона наголосила, що ЄС уже припинив фінансування Грузії через відступ від демократичних принципів, а тепер також обмежує можливість вільних подорожей для осіб, пов’язаних із владою, зокрема дипломатів.

6 березня Єврокомісія також оприлюднила рекомендації для консульських установ і прикордонних служб країн-членів ЄС, щоб забезпечити належне виконання рішення про призупинення безвізу.

Документ передбачає посилення контролю за громадянами Грузії, які перетинають зовнішні кордони Євросоюзу. Представники грузинської влади під час офіційних поїздок повинні користуватися дипломатичними або службовими паспортами. Якщо ця вимога не буде виконана, можливе запровадження заборони на в’їзд.

Крім того, країни-члени ЄС мають перевіряти громадян Грузії через національні та європейські бази даних, зокрема Візову інформаційну систему та Шенгенську інформаційну систему.

У випадку подання заяви на отримання шенгенської візи власниками дипломатичних чи службових паспортів рекомендується проводити додаткову перевірку, включно зі співбесідою та вимогою підтверджувальних документів. Якщо виникнуть сумніви щодо достовірності наданої інформації, державам-членам радять відмовляти у видачі візи.

Тимчасове призупинення безвізового режиму набуває чинності 6 березня і діятиме протягом 12 місяців — до 6 березня 2027 року.

У разі, якщо грузинська влада не усуне проблеми, пов’язані з управлінням та верховенством права, Єврокомісія може продовжити обмеження ще на 24 місяці. Також не виключається можливість поширення цих заходів на всіх громадян Грузії.

