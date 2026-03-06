  1. В мире

Королевский канадский монетный двор выпустил золотую монету в форме украинской писанки: фото

17:22, 6 марта 2026
Королевский канадский монетный двор представил монету весом 58,5 г номиналом 250 CAD, украшенную орнаментом с розой.
Королевский канадский монетный двор представил новую коллекционную монету из чистого золота в форме украинской писанки, посвященную народному искусству Украины. В описании монеты отмечается, что она «сочетает искусство и наследие, олицетворяя весеннее празднование изящества и гармонии».

«Эта изысканная монета-писанка из чистого золота 99,99% пробы — это сияющее сочетание искусства и наследия, а в ее основе лежит весеннее празднование изящества и гармонии. Дизайн реверса привлекает внимание своей многослойной элегантностью, приглашая к созерцанию и восхищению многолепестковой розой, поскольку каждый изгиб и вдохновленная цветами форма говорят о балансе и росте. Независимо от того, ценится ли она как память или как незабываемый подарок, эта драгоценная писанка несет в себе тепло любви, силу стойкости и тихое сияние неугасаемой красоты жизни», – говорится в сообщении.

Эта монета стала уже восьмой золотой «писанкой» в серии монетного двора. Ее дизайн украшен орнаментом с розой, которая символизирует красоту и возрождение. Над оформлением работали художник Стивен Розати и канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, член Украинского музея Канады в Торонто.

Монета изготовлена из 58,5 грамма чистого золота и имеет номинал 250 канадских долларов. Всего отчеканено только около 350 таких монет, что делает ее коллекционным предметом для нумизматов.

Серия монет в форме писанки стала данью украинскому культурному наследию, которое широко представлено в Канаде — стране с одной из крупнейших украинских диаспор в мире.

