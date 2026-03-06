  1. У світі

Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету у формі української писанки: фото

17:22, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Королівський канадський монетний двір представив монету вагою 58,5 г із номіналом 250 CAD, прикрашену орнаментом із трояндою.
Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету у формі української писанки: фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Королівський канадський монетний двір представив нову колекційну монету із чистого золота у формі української писанки, присвячену народному мистецтву України. В описі монети зазначається, що вона «поєднує мистецтво та спадщину, уособлюючи весняне святкування витонченості та гармонії».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ця вишукана монета-писанка із чистого золота 99,99% проби – це сяюче поєднання мистецтва та спадщини, а в її основі лежить весняне святкування витонченості та гармонії. Дизайн реверсу привертає увагу своєю багатошаровою елегантністю, запрошуючи до споглядання та захоплення багатопелюстковою трояндою, оскільки кожен вигин та натхненна квітами форма говорять про баланс та зростання. Незалежно від того, чи цінується вона як пам'ять, чи як незабутній подарунок, ця дорогоцінна писанка несе в собі тепло любові, силу стійкості та тихе сяйво невгасаючої краси життя», – йдеться у повідомленні.

Ця монета стала вже восьмою золотою «писанкою» у серії монетного двору. Її дизайн прикрашений орнаментом із трояндою, яка символізує красу та відродження. Над оформленням працювали художник Стівен Розаті та канадець українського походження Дейв Мельничук, член Українського музею Канади в Торонто.

Монета виготовлена з 58,5 грама чистого золота та має номінал 250 канадських доларів. Загалом викарбувано лише близько 350 таких монет, що робить її колекційним предметом для нумізматів.

Серія монет у формі писанки стала даниною українській культурній спадщині, яка широко представлена в Канаді — країні з однією з найбільших українських діаспор у світі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]