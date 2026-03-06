Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету у формі української писанки: фото

Королівський канадський монетний двір представив монету вагою 58,5 г із номіналом 250 CAD, прикрашену орнаментом із трояндою.

Королівський канадський монетний двір представив нову колекційну монету із чистого золота у формі української писанки, присвячену народному мистецтву України. В описі монети зазначається, що вона «поєднує мистецтво та спадщину, уособлюючи весняне святкування витонченості та гармонії».

«Ця вишукана монета-писанка із чистого золота 99,99% проби – це сяюче поєднання мистецтва та спадщини, а в її основі лежить весняне святкування витонченості та гармонії. Дизайн реверсу привертає увагу своєю багатошаровою елегантністю, запрошуючи до споглядання та захоплення багатопелюстковою трояндою, оскільки кожен вигин та натхненна квітами форма говорять про баланс та зростання. Незалежно від того, чи цінується вона як пам'ять, чи як незабутній подарунок, ця дорогоцінна писанка несе в собі тепло любові, силу стійкості та тихе сяйво невгасаючої краси життя», – йдеться у повідомленні.

Ця монета стала вже восьмою золотою «писанкою» у серії монетного двору. Її дизайн прикрашений орнаментом із трояндою, яка символізує красу та відродження. Над оформленням працювали художник Стівен Розаті та канадець українського походження Дейв Мельничук, член Українського музею Канади в Торонто.

Монета виготовлена з 58,5 грама чистого золота та має номінал 250 канадських доларів. Загалом викарбувано лише близько 350 таких монет, що робить її колекційним предметом для нумізматів.

Серія монет у формі писанки стала даниною українській культурній спадщині, яка широко представлена в Канаді — країні з однією з найбільших українських діаспор у світі.

