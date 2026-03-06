Предприниматели Киевской области получат по 20 тысяч гривен на работу Пунктов несокрушимости

Глава ОГА Николай Калашник сообщил о новом инструменте поддержки микро-, малого и среднего бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприятия Киевской области, на базе которых работают Пункты несокрушимости, могут получить единовременную финансовую помощь в размере 20 тысяч гривен для обеспечения стабильной работы этих пунктов. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

«Сегодня энергоустойчивость означает безопасность государства, стабильную экономику и нормальную жизнь наших общин. Именно поэтому Киевская область поддерживает предпринимателей, которые в сложное время помогают людям выстоять», — отметил Калашник.

Изменения внесены в областную программу «Конкурентоспособная Киевская область» на 2026-2027 годы, введен новый инструмент поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса. Средства можно использовать на:

приобретение бензиновых, дизельных или газовых генераторов;

приобретение инверторов и аккумуляторов;

ремонт энергетического оборудования;

закупку топлива.

Подать заявку могут юридические лица и физические лица-предприниматели, которые верифицированы и официально привлечены к сети Пунктов несокрушимости.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено 25 млн грн для дополнительного возмещения процентов по кредитам по государственной программе «5–7–9%», что позволит предпринимателям инвестировать в генерацию электроэнергии практически под 0% годовых.

По словам Калашника, такая поддержка бизнеса укрепляет устойчивость общин и способствует развитию Киевской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.