Предприниматели Киевской области получат по 20 тысяч гривен на работу Пунктов несокрушимости

16:28, 6 марта 2026
Глава ОГА Николай Калашник сообщил о новом инструменте поддержки микро-, малого и среднего бизнеса.
Предприятия Киевской области, на базе которых работают Пункты несокрушимости, могут получить единовременную финансовую помощь в размере 20 тысяч гривен для обеспечения стабильной работы этих пунктов. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

«Сегодня энергоустойчивость означает безопасность государства, стабильную экономику и нормальную жизнь наших общин. Именно поэтому Киевская область поддерживает предпринимателей, которые в сложное время помогают людям выстоять», — отметил Калашник.

Изменения внесены в областную программу «Конкурентоспособная Киевская область» на 2026-2027 годы, введен новый инструмент поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса. Средства можно использовать на:

  • приобретение бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
  • приобретение инверторов и аккумуляторов;
  • ремонт энергетического оборудования;
  • закупку топлива.

Подать заявку могут юридические лица и физические лица-предприниматели, которые верифицированы и официально привлечены к сети Пунктов несокрушимости.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено 25 млн грн для дополнительного возмещения процентов по кредитам по государственной программе «5–7–9%», что позволит предпринимателям инвестировать в генерацию электроэнергии практически под 0% годовых.

По словам Калашника, такая поддержка бизнеса укрепляет устойчивость общин и способствует развитию Киевской области.

