Предприниматели Киевской области получат по 20 тысяч гривен на работу Пунктов несокрушимости
Предприятия Киевской области, на базе которых работают Пункты несокрушимости, могут получить единовременную финансовую помощь в размере 20 тысяч гривен для обеспечения стабильной работы этих пунктов. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.
«Сегодня энергоустойчивость означает безопасность государства, стабильную экономику и нормальную жизнь наших общин. Именно поэтому Киевская область поддерживает предпринимателей, которые в сложное время помогают людям выстоять», — отметил Калашник.
Изменения внесены в областную программу «Конкурентоспособная Киевская область» на 2026-2027 годы, введен новый инструмент поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса. Средства можно использовать на:
- приобретение бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
- приобретение инверторов и аккумуляторов;
- ремонт энергетического оборудования;
- закупку топлива.
Подать заявку могут юридические лица и физические лица-предприниматели, которые верифицированы и официально привлечены к сети Пунктов несокрушимости.
Кроме того, в рамках программы предусмотрено 25 млн грн для дополнительного возмещения процентов по кредитам по государственной программе «5–7–9%», что позволит предпринимателям инвестировать в генерацию электроэнергии практически под 0% годовых.
По словам Калашника, такая поддержка бизнеса укрепляет устойчивость общин и способствует развитию Киевской области.
