Підприємці Київщини отримають по 20 тисяч гривень на роботу Пунктів незламності

16:28, 6 березня 2026
Голова ОВА Микола Калашник повідомив про новий інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу.
Підприємці Київщини отримають по 20 тисяч гривень на роботу Пунктів незламності
Підприємства Київської області, на базі яких працюють Пункти незламності, можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень для забезпечення стабільної роботи цих пунктів. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Сьогодні енергостійкість означає безпеку держави, стабільну економіку та нормальне життя наших громад. Саме тому Київщина підтримує підприємців, які в складний час допомагають людям вистояти», – зазначив Калашник.

Зміни внесено до обласної програми «Конкурентоспроможна Київщина» на 2026-2027 роки, запроваджено новий інструмент підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу. Кошти можна використовувати на:

  • придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;
  • придбання інверторів та акумуляторів;
  • ремонт енергетичного обладнання;
  • закупівлю пального.

Подати заявку можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які верифіковані та офіційно залучені до мережі Пунктів незламності.

Окрім цього, у межах програми передбачено 25 млн грн для додаткового відшкодування відсотків за кредитами за державною програмою «5–7–9%», що дозволить підприємцям інвестувати в генерацію електроенергії практично під 0% річних.

За словами Калашника, така підтримка бізнесу зміцнює стійкість громад і сприяє розвитку Київщини.

