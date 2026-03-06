Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Правительство утвердило изменения в правила кодификации и оборонных закупок, упростив процедуры допуска новых образцов продукции и расширив перечень предметов закупок. Речь идет о Постановлении № 279 от 2 марта, которым внесены изменения в ряд правительственных актов с целью ускорения кодификации и поставки товаров оборонного назначения.

В частности, речь идет об изменениях в Порядок поставки товаров оборонного назначения в особый период, при введении чрезвычайного положения, проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, утвержденный постановлением правительства от 25 февраля 2015 года №345.

Согласно изменениям, в период военного положения новые образцы оборонной продукции принимаются на учет после проверки их тактико-технических характеристик, результатов испытаний и технических условий. На основании этих данных государственный заказчик проводит кодификацию и включает продукцию в штаты и табели. При этом технические условия на такие образцы разрабатывает и утверждает производитель, и они не требуют согласования с Министерством обороны или другими государственными органами.

Отдельные изменения внесены в постановление №1275, регулирующее оборонные закупки в период военного положения.

Для закупки беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня отменено требование о предоставлении свидетельства о регистрации штатно-табельного предмета. Вместо этого кандидаты подают акт о проведении совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или выписку из каталога предметов поставки.

Приемка таких систем осуществляется без процедур государственного гарантирования качества. Основанием является сертификат качества на каждую единицу товара, который выдает исполнитель контракта и который подтверждает заявленные характеристики. Ответственность за данные в документе несет поставщик.

Также расширен перечень предметов закупок — в него добавлено взрывчатое вещество военного назначения.

В новой редакции изменен порядок производства и закупки взрывчатых веществ и боеприпасов. Уточнены правила испытаний: приемо-сдаточные испытания проводятся в объеме не более 1% партии, но не менее трех изделий, а периодические — не реже одного раза в год.

Кроме того, установлено, что демонстрационные испытания проводятся с привлечением представителей государственного заказчика в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления от производителя о готовности к их проведению.

По результатам таких испытаний после подтверждения заявленных тактико-технических характеристик государственный заказчик осуществляет кодификацию предмета поставки в течение 10 дней с даты получения от производителя технических условий, утвержденных производителем и внесенных в соответствующие государственные базы. Также предусмотрено, что в случае участия представителей государственного заказчика в предварительных испытаниях боеприпасов и согласования программы и методики таких испытаний кодификация и допуск к эксплуатации могут осуществляться без проведения демонстрационных испытаний.

