Новые дома в Украине будут строить с укрытиями — подписан закон

В Украине укрытия станут обязательными для новых жилых и инфраструктурных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX о совершенствовании гражданской защиты, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых и инфраструктурных объектов.

Документ вводит сеть современных центров безопасности в громадах и интегрирует схемы защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.

Речь идет о законопроекте 13454 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности».

Его 10 февраля поддержала Верховная Рада — 231 голосом «за».

Закон предусматривает создание центров безопасности — специальных объектов, где размещаются несколько экстренных служб. Речь идет о пожарном депо с диспетчерским пунктом, пункте скорой медицинской помощи, полицейской станции и других помещениях для обеспечения безопасности населения в пределах громады.

Закон, в частности, содержит положения о противорадиационных укрытиях, мобильных укрытиях, строительстве укрытий до 50 человек из модульных конструкций по национальным стандартам, а также о создании в учреждениях образования классов безопасности, в том числе мобильных (передвижных), для обучения правилам пожарной безопасности, гражданской защиты и действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

Задачами Закона являются:

создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;

интеграция вопросов формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;

уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;

цифровизация процессов учета, в частности аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;

обеспечение эффективной работы субъектов обеспечения гражданской защиты по организации и осуществлению мероприятий в особый период;

устранение терминологических несогласованностей и устаревших норм в законодательстве.

Закон обязывает Кабмин в течение шести месяцев со дня его опубликования обеспечить принятие и приведение нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

